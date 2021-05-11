День траура объявили 12 мая после расстрела детей в гимназий Казани
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День траура объявили 12 мая после расстрела детей в гимназий Казани

5:59:335/11/2021Фото: База
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Ранее стрелок создал телеграм-канал «Бог». На канале Ильназ опубликовал фото и подписал, что пойдет в школу убивать и покончить с собой.

Мишенью для стрельбы у злоумышленника стал 8А класс

Что произошло в Казани 11 мая:

— С утра 11 мая, в казанскую школу №175 пришел бывший 19-летний ученик Ильназ Галявиев с зарегистрированным оружием Hatsan Escort и бомбой. Парню удалось пробраться внутрь гимназии и устроить взрыв, а затем стрельбу.

— Ранее злоумышленник создал телеграм-канал «Бог». На канале Ильназ назвал себя богом и сфотографировал себя в маске с подобной надписью. Он опубликовал фото и подписал, что пойдет в школу убивать и покончить с собой, застрелившись. Его плану не получилось свершиться, поскольку стрелка сумели задержать на выходе двое полицейских. После этого канал удалили.

— По словам отца Ильназа, мальчик рос без негативных мыслей. Четыре года назад парень учился в гимназии на которую напал, затем он пошел учиться в колледж на айтишника. Последние дни Галявиев оставался в квартире один - его отец работал в это время в другом доме.

— Мишенью для стрельбы у злоумышленника стал 8А класс, в котором насчитано большинство погибших учеников и одна учительница. Всего жертвами оружия стали 9 человек, 22 человека ранены, 6 детей - госпитализированы в реанимацию.

— 12 мая в Татарстане официально - день траура. Следственный Комитет города возбудил дело о массовом убийстве. Происшествия в гимназии Путин поручил срочно ужесточить правила оборота оружия, сообщается на сайте Кремля.

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