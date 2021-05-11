Жертвам кибермошенников теперь будет проще вернуть свои деньги

Центробанк России упростит возврат денег жертвам кибермошенников, сообщил «Известиям» замначальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
Он отметил, что закон позволит увеличить в несколько раз процент возврата похищенных мошенниками денег граждан. В частности, будет происходить автоматическая блокировка подозрительной суммы на счете подозреваемого преступника или его подельника.
Издание информирует о том, что количество операций со счетами граждан за 2020 год выросло на 34 процента по сравнению с 2019-м. Однако возместить жертвам мошенников удалось всего 11,3 процента от похищенных средств, хотя годом этот процент был 14,6.
Уточняется, что 60 процентов россиян сами сообщают мошенникам нужные данные, необходимые для осуществления операции.
Для улучшения ситуации ЦБ планирует изменить порядок возврата денег. Президент поручил представить дополнительные меры по защите граждан от действий мошенников к 1 июля.
Сычев добавил, что важную роль играет скорость блокировки опасных счетов. В 50 процентах случаев мошенники снимают похищенные средства в течение часа после перевода, в 47 процентах — в течение двух-трех часов и только в 3 процентах — до суток.