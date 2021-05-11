Путин выразил соболезнования семьям погибших в гимназии №175 Казани и приказал поручил ужесточить правила оборота оружия

Президент РФ Владимир Путин после стрельбы в казанской школе поручил ужесточить правила владения гражданским оружием. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- Отдельное поручение было дано <главе Росгвардии Виктору Золотову> с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший, — сообщил Песков.
Пресс-секретарь объяснил, что «иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее».
- Разрешение на хранение огнестрельного оружия (гладкоствольного ружья Hatsan escort PS) было выдано Ильназу Галявиеву лишь накануне трагедии, 28 апреля, — написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы, советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.
Напомним, что 11 мая в казанской школе № 175 молодой человек начал стрельбу из автоматического оружия. Позднее его задержали. Злоумышленник - 19-летний Ильназ Галявиев – имел право на владение огнестрельным оружием. По официальным данным, в школе погибло семь детей, 16 человек получили ранения.
Сначала была информация, что стрелков было несколько, но сейчас подтвержденных данных по этому поводу нет.