Путин выразил соболезнования семьям погибших в гимназии №175 Казани и приказал поручил ужесточить правила оборота оружия
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Путин выразил соболезнования семьям погибших в гимназии №175 Казани и приказал поручил ужесточить правила оборота оружия

5:32:285/11/2021Фото: pixabay.com
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По последним официальным данным, жертвами стрельбы стали семь детей, 16 человек получили ранения.

Разрешение на хранение оружия было выдано нападавшему 28 апреля

Президент РФ Владимир Путин после стрельбы в казанской школе поручил ужесточить правила владения гражданским оружием. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Отдельное поручение было дано <главе Росгвардии Виктору Золотову> с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший, — сообщил Песков.

Пресс-секретарь объяснил, что «иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее».

- Разрешение на хранение огнестрельного оружия (гладкоствольного ружья Hatsan escort PS) было выдано Ильназу Галявиеву лишь накануне трагедии, 28 апреля, — написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы, советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.

Напомним, что 11 мая в казанской школе № 175 молодой человек начал стрельбу из автоматического оружия. Позднее его задержали. Злоумышленник - 19-летний Ильназ Галявиев – имел право на владение огнестрельным оружием. По официальным данным, в школе погибло семь детей, 16 человек получили ранения.

Сначала была информация, что стрелков было несколько, но сейчас подтвержденных данных по этому поводу нет.

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школастрельбаказаньоружие
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