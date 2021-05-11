Когда сажать чеснок мае в 2021 году: подготовка семян к посадке, самый благоприятные дни
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Когда сажать чеснок мае в 2021 году: подготовка семян к посадке, самый благоприятные дни

5:26:335/11/2021,Тамара РазумнаяФото: pixabay.com
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Обильный полив необходим чесноку до появления головок, затем его уменьшают, а за две недели до сбора урожая прекращают совсем.

Когда сажать чеснок

Поскольку яровой чеснок сажают в начале мая, всем, кто этого ещё не сделал, стоит поспешить.

Лунный календарь отводит на это мероприятие в середине мая 12, 13, 14, 15, 16 и 17 числа.

Категорически не рекомендуется сажать чеснок 11 мая.

Подготовка семян включает в себя калибровку, проращивание и обработку.

Разбираем головку чеснока на дольки, удаляем самые мелкие. В отличие от лука, нам понадобятся те, что покрупнее. Мелкие можно посадить для получения зелени. Все отобранные зубчики очищаем от шелухи. И помещаем в увлажнённую ткань, а затем в полиэтиленовый пакет. Пакет убираем в овощной ящик холодильника, не завязывая, чтобы чеснок не задохнулся, на 48-72 часа.

Кроме этого, зубчики нужно подержать в растворе нитроаммофоски (5 г на 10 л воды) 7 часов. Или на 30-50 минут поместить в раствор фитоспорина.

Посадка чеснока производится на глубину 6 см, расстояние между зубчиками – 10 см, а междурядье – 25 см.

Обильный полив необходим чесноку до появления головок, затем его уменьшают, а за две недели до сбора урожая прекращают совсем.

Почву на грядке регулярно рыхлим, чтобы обеспечить поступление воздуха и влаги к корням.

В период вегетации каждые 10 дней чеснок удобряют настоем коровяка (1 кг на 10 л воды) или куриного помёта (2 стакана на 10 л воды), настаивают 4 дня, а затем добавляют столько же воды и поливают.

Идеальная почва для чеснока – легкий супесчаный грунт. Но на момент посадки он не должен быть слишком прогретым, в этом случае головка чеснока не сформируется.

Чеснок любит освещённые участки. Он может расти и в тени, вкусовые качества от этого не пострадают, но головки будут мельче.

Лучшим соседом для чеснока будет клубника, она способствует увеличению размера головки в то время, как чеснок отпугивает от клубники вредителей.

Не следует сажать чеснок рядом с горохом, морковью, капустой, он выделяет вещества, угнетающие рост этих культур. Так же не стоит сажать чеснок в почву, где до него росли лук и картофель, у этих культур одинаковые вредители и болезни.

Яровой чеснок обычно мельче озимого, но есть и крупноплодные сорта, которые при правильном уходе дают отличный урожай. Это «Гулливер», «Орловский», «Кледор», «Флавор».

Посаженный весной чеснок имеет и ряд преимуществ: у него сочная зелень, а сладковатые на вкус зубчики менее острые и жгучие, чем у озимого. Он отлично сохраняет вкусовые и полезные качества в течение года, подходит для домашних заготовок и консервирования.

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