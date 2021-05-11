Как связаны различные опасные заболевания, в том числе, COVID-19 с группой крови: научные исследования и статистика

По поводу возникновения разных групп крови и того, как они зависят от национальности ходит много споров. Несмотря на это, ряд научных исследований подтверждают, что в зависимость от группы крови у человека есть больший риск столкнуться с определенными заболеваниями. О том, в каких случаях повышаются риски развития определенных заболеваний - в нашем материале.
Открытие групп крови - одно из важнейших в мировой медицине, потому что позволяет спасать человеческие жизни путем переливания крови. Впервые о них узнали в начале 20 века, когда соответствующие открытие сделал Карл Ландштайнер. Еще до него медики пытались переливать кровь, но многие пациенты гибли, поэтому то, что обнаружил Ланштайнер помогло в поиске совместимости групп крови между собой. Особенно эти знания нужны были во время Второй Мировой войны, именно тогда возникла теория совместимости. Последующие исследования пошли дальше и обнаружили связь между группой крови и различными заболеваниями.
Ряд научных исследований выяснили, что между группой крови и болезнями сердечно-сосудистой системы есть прямая взаимосвязь. Так, согласно американским ученым, наиболее подвержены этим заболеваниям люди, у которых II, III и IV группы крови. Они проанализировали данные о более 70 тыс. человек и пришли к выводу, что у обладателей IV группы наибольший риск развития сердечных болезней - 23%. У III группы этот показатель - 11%, а у III - 5%. Те люди, у которых вторая группа крови, реже всех сталкиваются с подобными проблемами со здоровьем.
Другое исследование, сделанное датскими учеными, обнаружило связь между группами крови и образованием тромбоза, который может приводить к инфаркту миокарда и инсульту. Так, у людей группами крови II, III и IV риск возникновения тромбоза выше на 40%, чем у обладателей I группы. Причем и в этом случае для IV группы риск составляет 20% - выше чем у других. Кроме этого, I группа реже всех сталкивается с малярией и раковыми заболеваниями. А вот у людей со II группой есть предрасположены к раку желудка - у них он возникает чаще на 20%, III и IV группы крови повышают риск развития злокачественных новообразований в поджелудочной железе. Это данные 35-летнего исследования, в котором ученые анализировали данные более миллиона человек.
Однако для обладателей I группы крови не все так радужно. У них есть высокие шансы столкнуться с язвенной болезнью желудка, она встречается в три раза чаще, чем у людей с другими группами крови. Риск инсульта у них составляет 9%, что выше чем у других групп.
У тех, кто живет с IV группой крови риск деменции повышается на 82%. Специалисты связывают такую высокую предрасположенность с повышенным уровнем особого белка, который влияет на свертываемость крови, что в итоге может привести к деменции и потере памяти. Несмотря на это, важно учитывать, что на подобное заболевание могут повлиять высокое артериальное давление, сахарный диабет, курение и т.д.
Взаимосвязь между группой крови и коронавирусом также подтверждена многочисленными исследованиями. По их данным, люди, у которых II группа, более предрасположены к тому, чтобы заболеть COVID-19. Согласно выводам бостонских ученых, вирус чаще всего связывается с антигенами II группы крови, чем с антигенами других групп. Пока причины такой закономерности ученым только предстоит изучить. Другие данные говорят о том, что люди с I группой крови наименее подвержены коронавирусу. При этом связь между тяжестью заболеванию и группой также требует дополнительных исследований.
Важно понимать, что группа крови не является определяющим фактором развития того или иного заболевания. На это влияют и нездоровый образ жизни, вредные привычки, ожирение и даже уровень загрязнения окружающей среды. Поэтому, особенно людям после 40 лет, нужно вести здоровый образ жизни, правильно питаться, следить за кровяным давлением и регулярно проходить обследования у специалистов.