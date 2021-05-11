Горох проращивают в двух случаях: для посадки и для употребления ростков в пищу.
В первом случае семенной материал перебирают, удаляя раздавленные и сломанные горошины, и помещают между слоями увлажнённого бумажного полотенца или ватными дисками. Полотенце или диски кладут на стеклянное блюдце, которое оставляют в теплом светлом месте до появления ростков. Чтобы не допустить высыхания полотенца, в блюдце периодически доливают воду.
Можно завернуть горошины в смоченную ткань и вложить её в полиэтиленовый пакет. Пакет завязывают или зажимают горловину прищепкой. Ткань периодически увлажняют.
Как только на горошинах появляются небольшие ростки, их сажают в землю.
Чтобы прорастить горох для употребления в пищу, его промывают теплой проточной водой, а затем помещают в пластиковый контейнер или глубокую чашку. Ёмкость наполняют водой (уровень воды должен быть на сантиметр выше гороха) и накрывают крышкой или плёнкой с отверстиями для проветривания.
Через 14 часов воду сливают, горох промывают и, залив свежей водой, оставляют на 24 часа. Спустя сутки, повторно промывают и откидывают на дуршлаг. Пророщенный горох готов к употреблению. Он является источником белка и многих микроэлементов.
Попробуйте отличный и простой салат с пророщенным горохом:
50 г гороха, 50 г болгарского перца, 25 г мягкого сыра, помидоры черри – 5 штук, базилик – 25 г, оливковое масло – 2 ст. ложки, соль и паприка по вкусу.
Как прорастить горох?
Горох проращивают в двух случаях: для посадки и для употребления ростков в пищу.
Горох проращивают в двух случаях: для посадки и для употребления ростков в пищу.
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