Погода на 11 мая в Бердске: кому сегодня категорически запрещено стричь волосы и ногти, прокалывать уши – народные приметы

Какой будет погода 11мая в Бердске и Новосибирске. Сегодня, напоминаем, вторник и первый рабочий день после десятидневного отдыха в затяжные майские каникулы 2021 года.
11 мая – Радоница-2021, большая родительская суббота, когда россияне вспоминают усопших родителей и всех, кого они знали и помнят.
По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 10 мая по Бердску и Новосибирску будет следующая погода:
11 мая ночью осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха +5...+7.
Днем +18...+20oC, днем ветер тоже будет дуть северо-восточный 6-11 м\с, местами порывы до 16 м\с.
Атмосферные явления: Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь
Магнитное поле Земли ожидается спокойное 11, 12 мая. Ухудшение условий КВ-радиосвязи маловероятны. Озоновый слой выше нормы.
Какие приметы есть в народе на 11 мая 2021?
Сегодня в народном календаре праздник - Березосок. И праздник посвящен березовому соку.
На Руси в этот день готовили лекарство из трав с использованием березового сока. И лечили им отеки, подагры, ревматизм.
Обязательно 11 мая нужно много гулять, так как воздух считается целебным. А если дует теплый ветер, то он исцелит вас от недуга.
Обязательно нужно в этот день поймать в ладанку свежий ветер, и повесить ее на шею больному – точно придет выздоровление.
Звездная ночь обещает хороший урожай к осени.
Южный ветер 11 мая обещает много летних гроз.
Категорические запреты на 11 мая 2021 на Березосок:
Не вздумайте стричь ногти и волосы грудничкам.
Прокол ушей – можете потерять слух.
И никогда не белите на Березосок – отпустите удачу, любовь, здоровье.
Какие еще праздники есть 11 мая?
Радоница
День «Ешь всё, что хочешь»
День полиции по охране метрополитена
День ожидания Мэри Поппинс
Всемирный день осведомленности об эгоизме
Как правильно собирать березовый сок - читайте в нашем материале.