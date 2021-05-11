На берегу Обского моря Бердска сгорел топляк. Подробности ЧП
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На берегу Обского моря Бердска сгорел топляк. Подробности ЧП

4:47:395/11/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Перехода ландшафтных пожаров на жилые дома и другие объекты города не допущено.

Несанкционарованный пал травы может привести к большим пожарам

За последние сутки в Бердске произошло четыре пожара. Об этом сообщает ОНД Бердска сегодня, 11 мая. Произошло два горения травы на площади 450 квадратных метров, горение топляка на берегу Обского моря на площади 400 квадратных метров и возгорание в мусоросборной камере многоквартирного жилого дома на площади 1 квадратный метр.

- Перехода ландшафтных пожаров на жилые дома и другие объекты города не допущено. Обращаем внимание, особый противопожарный режим на территории города продлен до 23 мая 2021, в связи с чем запрещается разведение открытого огня, сжигание мусора и выжигание сухой травянистой растительности, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в мэрии Бердска.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вечером 10 мая горел лес за микрорайоном Молодежным в Бердске. В это же время пожарные тушили топляк на бердском побережье Обского моря, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

А накануне полыхало поле в районе кирпичного завода. Этот пожар стал единственным в городе за 9 мая, рассказали в пресс-центре мэрии Бердска. 10 мая на внеочередном заседании КЧС Новосибирской области решили предложить губернатору продлить особый противопожарный режим до 17 мая. Принятый до это срок завершился в понедельник.

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