11 мая – майское Новолуние-2021 в Тельце: особенности и самые эффективные способы загадать желание
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

11 мая – майское Новолуние-2021 в Тельце: особенности и самые эффективные способы загадать желание

3:20:375/11/2021Фото: Pixabay
0

Любые положительные перемены будут усилены в коридор затмений, который начнется с лунным затмением и полнолунием 26 мая, поэтому важно сегодня начать преобразовывать вашу жизнь к лучшему.

луна
Это Новолуние будет очень благоприятным

В 21.59 по московскому времени 11 мая 2021 года начнется Новолуние в созвездии Тельца.

Сочетание новолуния и влияние Тельца вместе создают удачный аспект для всех живущих на Земле. день имеет много положительных моментов и практически не имеет запретов.

Через две недели Луна окажется на максимально близком расстоянии от Земли, что существенно усиливает влияние новой Луны.

Что можно и нельзя делать в майское Новолуние?

В этот день хорошо заниматься теми делами, которые вы давно начали, но никак не могли завершить в силе нехватки времени или сил. Можно затеять дома уборку и перестановку, начать ремонт.

Хорошо прояснять отношения и находить компромиссы, заводить новые знакомства одиноким людям - в любви тоже повезет и вы можете встретить свою долгожданную половинку. Благоприятно свататься и делать предложения о браке.

Телец, как стабильный земной знак благоприятно влияет как на ваш дом и все, что вас изо дня в день окружает, так и на финансовую сторону вашей жизни. Сейчас хорошо отдавать долги, начинать новые дела, связанные с получением прибыли, заключать сделки, в том числе покупать недвижимость.

Начините строить планы на будущее, можно запланировать отпуск или отдых.

Любые положительные перемены будут усилены в коридор затмений, который начнется с лунным затмением и полнолунием 26 мая, поэтому важно сегодня начать преобразовывать вашу жизнь к лучшему. Сменить образ, что-то приобрести для дома, улучшать условия труда, заниматься благотворительностью.

Не стоит сегодня пребывать в плохом настроении, плакать, грустить, находиться в депрессии. Опять же потому, что такие состояния будут усиливаться в ближайшем будущем. Избавьтесь от негатива, проясните ваши отношения, если они напряжены. Сделайте выводы и помните, что все, что бы с вами ни происходило - все к лучшему.

Как загадать желание?

Если у вас получится избавиться от всего, что вас гнетет, то с таким настроением хорошо будет загадывать желания.

Определите для себя, что вам сегодня больше всего нужно, чего вам не хватает. Сформулируйте ваше желание так, чтобы оно звучало без слов с негативной окраской и не используйте частицу "не".

Ваше желание должно быть реальным и осуществимым и касаться только вас. Если вам не хватает любви, никогда не загадывайте выйти замуж за конкретного человека. Просто скажите, что вы хотите, чтобы рядом с вами был любящий человек. Вселенная сама знает, кто вам нужен, его и пошлет. Не должно ваше желание содержать в себе данные другого человека - вы не можете менять ничью судьбу.

Если вам нужны деньги - загадывайте конкретную сумму, реальную и достижимую. Четко озвучивайте для чего вам эта сумма денег, что вы на нее купите.

В момент наступления новолуния произнесите ваше желание четко и коротко. При этом постарайтесь себе визуально представить, как ваше желание исполняется. Что в этот момент вы чувствуете, что происходит вокруг вас. Такая визуализация полезна не только в Новолуние - ее можно проводить тогда, когда вы чувствуете в своей голове четкие план ваших действий.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
новолуниетелецзагадать желаниемолодая лунасила Новолуния
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы будете загадывать желание?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    11 мая – майское Новолуние-2021 в Тельце: особенности и самые эффективные способы загадать желание
    3:20:37 5/11/2021
    11 мая – майское Новолуние-2021 в Тельце: особенности и самые эффективные способы загадать желание
    Стрельба в гимназии №175 Казани: Погибли 11 человек. Новое видео с места трагедии
    3:17:39 5/11/2021
    Стрельба в гимназии №175 Казани: Погибли 11 человек. Новое видео с места трагедии
    Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу
    3:04:51 5/11/2021
    Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу
    Стрельба в гимназии №175 Казани: Опубликовано фото одного стрелка. Погибли 7 детей
    3:00:49 5/11/2021
    Стрельба в гимназии №175 Казани: Опубликовано фото одного стрелка. Погибли 7 детей
    Губернатор Андрей Травников обозначил комплекс дополнительных мер по борьбе с ландшафтными пожарами в Новосибирской области
    2:39:59 5/11/2021
    Губернатор Андрей Травников обозначил комплекс дополнительных мер по борьбе с ландшафтными пожарами в Новосибирской области
    В школе Казани прогремели выстрелы. Ученик пронес оружие
    2:28:45 5/11/2021
    В школе Казани прогремели выстрелы. Ученик пронес оружие
    Лунный календарь посева и пересадки на 15-31 мая 2021: благоприятные дни и неблагоприятные для томатов, огурцов, перца и баклажанов
    2:20:07 5/11/2021
    Лунный календарь посева и пересадки на 15-31 мая 2021: благоприятные дни и неблагоприятные для томатов, огурцов, перца и баклажанов
    БердскНочь музеев-2021 в Бердске: Самая точная программа мероприятия
    1:50:22 5/11/2021
    Ночь музеев-2021 в Бердске: Самая точная программа мероприятия
    На химическом заводе в Фукусиме произошел взрыв. Пострадали 4 человека
    1:45:55 5/11/2021
    На химическом заводе в Фукусиме произошел взрыв. Пострадали 4 человека
    Главные молитвы 11 мая на Радоницу-2021: как молиться, чтобы близкие попали в Царствие Небесное. Молитва на каждый день
    1:20:05 5/11/2021
    Главные молитвы 11 мая на Радоницу-2021: как молиться, чтобы близкие попали в Царствие Небесное. Молитва на каждый день