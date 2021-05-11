11 мая – майское Новолуние-2021 в Тельце: особенности и самые эффективные способы загадать желание

В 21.59 по московскому времени 11 мая 2021 года начнется Новолуние в созвездии Тельца.
Сочетание новолуния и влияние Тельца вместе создают удачный аспект для всех живущих на Земле. день имеет много положительных моментов и практически не имеет запретов.
Через две недели Луна окажется на максимально близком расстоянии от Земли, что существенно усиливает влияние новой Луны.
Что можно и нельзя делать в майское Новолуние?
В этот день хорошо заниматься теми делами, которые вы давно начали, но никак не могли завершить в силе нехватки времени или сил. Можно затеять дома уборку и перестановку, начать ремонт.
Хорошо прояснять отношения и находить компромиссы, заводить новые знакомства одиноким людям - в любви тоже повезет и вы можете встретить свою долгожданную половинку. Благоприятно свататься и делать предложения о браке.
Телец, как стабильный земной знак благоприятно влияет как на ваш дом и все, что вас изо дня в день окружает, так и на финансовую сторону вашей жизни. Сейчас хорошо отдавать долги, начинать новые дела, связанные с получением прибыли, заключать сделки, в том числе покупать недвижимость.
Начините строить планы на будущее, можно запланировать отпуск или отдых.
Любые положительные перемены будут усилены в коридор затмений, который начнется с лунным затмением и полнолунием 26 мая, поэтому важно сегодня начать преобразовывать вашу жизнь к лучшему. Сменить образ, что-то приобрести для дома, улучшать условия труда, заниматься благотворительностью.
Не стоит сегодня пребывать в плохом настроении, плакать, грустить, находиться в депрессии. Опять же потому, что такие состояния будут усиливаться в ближайшем будущем. Избавьтесь от негатива, проясните ваши отношения, если они напряжены. Сделайте выводы и помните, что все, что бы с вами ни происходило - все к лучшему.
Как загадать желание?
Если у вас получится избавиться от всего, что вас гнетет, то с таким настроением хорошо будет загадывать желания.
Определите для себя, что вам сегодня больше всего нужно, чего вам не хватает. Сформулируйте ваше желание так, чтобы оно звучало без слов с негативной окраской и не используйте частицу "не".
Ваше желание должно быть реальным и осуществимым и касаться только вас. Если вам не хватает любви, никогда не загадывайте выйти замуж за конкретного человека. Просто скажите, что вы хотите, чтобы рядом с вами был любящий человек. Вселенная сама знает, кто вам нужен, его и пошлет. Не должно ваше желание содержать в себе данные другого человека - вы не можете менять ничью судьбу.
Если вам нужны деньги - загадывайте конкретную сумму, реальную и достижимую. Четко озвучивайте для чего вам эта сумма денег, что вы на нее купите.
В момент наступления новолуния произнесите ваше желание четко и коротко. При этом постарайтесь себе визуально представить, как ваше желание исполняется. Что в этот момент вы чувствуете, что происходит вокруг вас. Такая визуализация полезна не только в Новолуние - ее можно проводить тогда, когда вы чувствуете в своей голове четкие план ваших действий.