Стрельба в гимназии №175 Казани: Погибли 11 человек. Новое видео с места трагедии
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Стрельба в гимназии №175 Казани: Погибли 11 человек. Новое видео с места трагедии

3:17:395/11/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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Второй открывший стрельбу может оставаться в здании удерживать заложников.

Трагедия произошла утром 11 мая

Утром 11 мая в гимназии №175 прогремели взрыв, а затем стрельба. Дети выпрыгивали из окон. На месте происшествия работаю спасатели и полицейские. Количество пострадавших детей выросло до 12. Из них четверо в реанимации, у всех огнестрельные ранения. Число погибших выросло до 11. Умершие - восьмиклассники, уборщица, охранник и учитель. По данным источника в Минпросвещения, пострадали 32 человека.

Выстрелы прозвучали на первом и третьем этаже. Один преступник побежал в сторону улицы Туганлык, там его задержала полиция.

Сообщается, что нападавших было двое. Одного из них - Ильназа Галявиева - уже задержали у выхода из учебного заведения. По некоторым данным ему 19 лет, а по другим - 17 лет. Он заявил, что по адресу своей прописки он заложил бомбу.

Второй открывший стрельбу может оставаться в здании удерживать заложников.

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