Стрельба в гимназии №175 Казани: Погибли 11 человек. Новое видео с места трагедии

Утром 11 мая в гимназии №175 прогремели взрыв, а затем стрельба. Дети выпрыгивали из окон. На месте происшествия работаю спасатели и полицейские. Количество пострадавших детей выросло до 12. Из них четверо в реанимации, у всех огнестрельные ранения. Число погибших выросло до 11. Умершие - восьмиклассники, уборщица, охранник и учитель. По данным источника в Минпросвещения, пострадали 32 человека.
Выстрелы прозвучали на первом и третьем этаже. Один преступник побежал в сторону улицы Туганлык, там его задержала полиция.
Сообщается, что нападавших было двое. Одного из них - Ильназа Галявиева - уже задержали у выхода из учебного заведения. По некоторым данным ему 19 лет, а по другим - 17 лет. Он заявил, что по адресу своей прописки он заложил бомбу.
Второй открывший стрельбу может оставаться в здании удерживать заложников.