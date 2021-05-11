Люди - свиньи: Река Раздельная заросла мусором в Бердске. Почему ее не могут очистить, ответила власть
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Люди - свиньи: Река Раздельная заросла мусором в Бердске. Почему ее не могут очистить, ответила власть

4:16:155/11/2021,Алина БуроваФото: Предоставлено Ольгой
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Местная жительница регулярно ходит по мосту через реку к себе на дачу и наблюдает нелицеприятную картину. " Они пакеты с мусором, коробки пластиковые бросают туда. Жалко, это ведь наша речка", - произнесла бердчанка.

Реку Раздельную в народе называют просто- Гуменка

Страдают из-за грязной реки Раздельной жители поселка Боровой Бердска. Жительница поселка Ольга рассказала "Курьер. Среда. Бердск", что видит загрязнение каждый день, когда идет по мосту через реку.

- Я здесь живу второй год и второй год наблюдаю эту картину. Администрация говорила, что эта речушка взята на контроль, но решения как такового по этой реке нет. Люди-свиньи. По-другому никак не скажешь. Они пакеты с мусором, коробки пластиковые бросают туда. Жалко, это ведь наша речка. Зловонья, когда проходишь вроде нет, но неприятно. Хочется пройти мимо и порадоваться, а тут такое. Почему бы не убрать и не сделать, чтобы все было правильно и красиво? - поделилась Ольга сегодня, 11 мая.

Главный специалист управления природных ресурсов Бердска Андрей Неустроев заверил, что попытки к разрешению этой ситуации предпринимались неоднократно. По мнению специалиста, жители поселка Боровой смогут добиться гораздо большего результата, если самостоятельно проведут какие-либо акции по уборке мусора.

- Дело в том, что сотрудники "Регионводхоза" у того моста, физически подъехать к берегу на технике не могут. Мы ходили, со всех сторон пытались что-то сделать, но не получилось. А для того, чтобы убирать по воде, сотрудники не оснащены должным образом. Вопрос этот не простой, а серьезный. Это не просто по лесу пройти бумажки собрать,- заявил специалист УПР Бердска.

Как выяснилось, управление природных ресурсов не собирается пускать вопрос о загрязнении реки Раздельной на самотек. Власти будут искать новый выход из сложившейся ситуации.

Женщина часто ходит по мосту и видит мусор

Природа страдает

Река Раздельная протекает в поселке Боровом Бердска

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Кто виноват в загрязнении реки?

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