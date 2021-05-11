Илон Маск заявляет, что у него «синдром Аспергера» - расстройство аутистического спектра

Во время своего монолога «SNL» в минувшие выходные Илон Маск публично сообщил, что ему поставили диагноз «расстройство аутистического спектра».
«Сегодня я действительно вошёл в историю как первый человек с Аспергером, ведущий SNL», - сказал он (хотя следует отметить, что у оригинального актера «Субботней ночи в прямом эфире» Дэна Эйкройда также есть расстройство, и он вернулся в качестве ведущего в 2003 году ), пишет yourtango.com.
Маск издал тон смирения, высмеивая отсутствие интонации и прошлые разногласия, прежде чем поприветствовать свою мать, чтобы ненадолго разделить сцену в соответствии с традицией выходного Дня матери.
Его внешний вид был на удивление спокойным для гостя, который столкнулся с подавляющей реакцией как актеров, так и давних поклонников шоу, прежде чем даже выйти на сцену.
Является ли раскрытие Илона Маском диагноза Аспергера оправданием или объяснением некоторых из его наиболее спорных моментов?Маск, четко осознавая, что могут сказать его критики, похоже, по крайней мере, пытался предложить объяснение некоторых из того, что он сказал или сделал, что оскорбило других, возможно, подразумевая, что его диагноз РАС мог быть частью причины, по которой он говорил. вне очереди в прошлом.
Люди с расстройствами аутизма часто хотят вписаться в окружающих и взаимодействовать с ними, но не всегда знают, как этого добиться.
Они могут говорить или делать неправильные вещи или неправильно понимать общественные устои.
Маск, похоже, обратился к этому в своем монологе, сказав: «Послушайте, я знаю, что иногда говорю или публикую странные вещи, но мой мозг работает именно так».
Одна из «странных вещей», о которой мог иметь в виду Маск, - это комментарий о британском водолазе, который привлек его в суде по делу о клевете.
Дайвер обвинил Маска в попытке спасти тайских школьников, попавших в ловушку в пещере, в пиар-трюке, предложив подводную лодку, которая никогда не использовалась.
В ответ Маск назвал дайвера «педиком» в Twitter.
Позже он извинился и удалил твит, засвидетельствовав в суде, что это была обычная фраза в его родной стране в Южной Африке и не имела никакого отношения к педофилии.
Маск выиграл дело.
Зная то, что мы знаем сейчас, возможно, Маск опубликовал то, что он сделал, не задумываясь о значении этого термина для других людей.
Изменило ли заявление Маска о том, что у него есть синдром Аспергера, чье-либо мнение о нем?Раскрытие Маска, возможно, может вызвать к нему больше сочувствия.
Конечно, возможно, что некоторые из его спорных заявлений были недопониманием, которые не полностью отражают его личные ценности.
Однако другие отказываются позволить Маску так легко, что приводит к очень разрозненным высказываниям.
В зависимости от того, есть ли у вас личная претензия к Маску или нет, и насколько сильно вы к этому относитесь, его откровение о своем диагнозе РАС, вероятно, вызовет другую реакцию.
Некоторых беспокоит, что Маск «неправильно» определил свое расстройство аутистического спектра.Было несколько возражений против использования Маском термина «синдром Аспергера» в отношении своего диагноза, поскольку синдром Аспергера (СА) больше не является диагностированной формой аутизма.
С 2013 года диагноз Аспергера перестал использоваться как отдельный диагноз, вместо этого он был помещен под зонтичный диагноз расстройства аутистического спектра (РАС) в Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам 5 (DSM-5).
Из-за того, насколько по-разному ASD может проявляться у разных людей, попытка наложения однородных ярлыков на разные аспекты спектра может быть редкостью.
Название «синдром Аспергера» также имеет противоречивые корни в нацистской Вене . Доктор Ханс Аспергер сыграл ключевую роль в отправке детей с ограниченными возможностями и нарушениями развития на эвтаназию и эксперименты.
Ранее болезнь Аспергера определялась как «легкий» или «высокофункциональный» аутизм по сравнению с другими расстройствами аутистического спектра, и, следовательно, людям с этим синдромом позволяли оставаться активными в обществе, а не помещать их в учреждения или иначе избегали.
Таким образом, этот термин считается по своей сути эйллистским, и некоторые пользователи социальных сетей выразили обеспокоенность тем, что выбор слов Маском может усилить стереотип о том, что другие формы РАС в чем-то уступают.
Существует озабоченность по поводу определения великих интеллектуальных фигур, таких как Альберт Эйнштейн или Билл Гейтс , как находящихся в спектре аутизма, несмотря на отсутствие подтверждения этого .
Но это не учитывает многих людей с расстройствами аутизма, которые не вошли в историю, но все же заслуживают празднования.
Настойчивость Маска в использовании этого несуществующего термина заставляет некоторых сомневаться в его способности быть представителем РАС.
Однако также возможно, что Маску поставили диагноз аутистического спектра до 2013 года, и он просто привык называть себя человеком с синдромом Аспергера.
Его выбор определять себя в этих терминах может быть скорее по привычке, чем из желания обидеть других или возвышать один аспект РАС над другим.
Не забыты прошлые комментарии Маска об аутизме.Другие отмечали, что предыдущая позиция Маска по поводу аутизма может сделать его менее благоприятным представителем сообщества ASD.
В 2019 году Маск сказал, что чип с поддержкой ИИ, который он планировал разработать, может «решить» аутизм. Чип будет вставлен в мозг людей, чтобы контролировать и стимулировать мозговую деятельность.
«Итак, Neuralink, я думаю, поначалу решит множество заболеваний, связанных с мозгом. Это может быть что угодно, от аутизма, шизофрении, потери памяти», - заявил Маск.
Neuralink может начать тестирование на людях в 2021 году, но пока нет никаких указаний на его эффективность.
Аутизм - это не болезнь, как и шизофрения, если на то пошло. Это фундаментальный аспект чьей-либо личности, связанный с тем, как работает его мозг.
Опять же, возможно, что Маск просто оговорился здесь, как он указывал, что делает часто.
Теперь, когда мы знаем, что Маск находится в спектре аутизма, также разумно думать, что его интерес к вмешательству ASD исходит из личной мотивации, а не из желания опозорить кого-либо еще.
Однако крайне важно использовать заявление Маска как средство обучения людей правильному языку в вопросах аутизма.
Важно, чтобы Маск отвечал за свои комментарии, не будучи эйблистом. Но стремление обучать, вероятно, более продуктивно и разумно, чем пристыдить его за использование оскорбительной терминологии.
Тем не менее, это также может быть покровительством выдавать его противоречивые моменты за то, что он находится в спектре аутизма.
Маск явно очень умный человек, и было бы несправедливо вести себя так, будто он не очень хорошо понимает, что происходит в мире.
Другие восприняли представление Маском о нейродивергентном сообществе как положительное.Конечно, отчасти популярное недовольство Маском связано не столько с его проблемными заявлениями, сколько с его финансами.
Как один из самых богатых людей в мире, Маск вносит наибольший вклад в глобальный разрыв в уровне благосостояния.
Однако многие другие миллиардеры принимали SNL и сталкивались с гораздо меньшей критикой, чем Маск, поэтому критиковать его на основании его богатства не совсем корректно.
Для некоторых это знак того, что жизнь с РАС не препятствует личному успеху, как другие, возможно, вы думаете, и отметили это объявление и то, что оно может означать для молодых людей, которые также растут с аутизмом.
Сообществу ASD часто не хватает представительства, поэтому увидеть, как успешная фигура становится владельцем этой личности на публичной сцене, стоит отметить.
Это напоминание о том, что эти идентичности не должны рассматриваться как помеха и могут даже стать основой следующего поколения успешных предпринимателей .
Маск считается символом привилегии, отчасти из-за того, что он воспитывался белым человеком в Южной Африке во времена апартеида.
Его успех иногда снижается из-за того, что его богатство было унаследовано, а не заработано. Однако Маск отрицал это и утверждал, что у него были долги после двух дипломов о высшем образовании.
Мы должны признать, что, несмотря на необычные истории успеха, подобные истории Маска, большинство молодых людей с РАС зарабатывают меньше, чем население в целом, и могут испытывать трудности с поиском работы.
Будем надеяться, что благодаря большему пониманию того, что РАС не ограничивают успех, заявление Маска откроет путь к большему количеству перспектив для молодых нейроразнообразных молодых людей.