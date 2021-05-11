После чудовищной трагедии в Казани омбудсмен предложила отдать охрану школ Росгвардии и повысить возраст владения оружием
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

После чудовищной трагедии в Казани омбудсмен предложила отдать охрану школ Росгвардии и повысить возраст владения оружием

11:07:475/11/2021
0

"Эти меры назрели давно, решать их необходимо в самом экстренном порядке. Нельзя допустить повторения", - заявила Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова предложила повысить до 21 года возраст получения права на владение оружием

После чудовищного расстрела в казанской школе омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила об инициативе повысить до 21 года возраст получения россиянами права на владение оружием. Исключением могут быть отслужившие в армии. Сейчас иметь оружие россиянам можно с 18 лет. Казанскому стрелку 19 лет.

"Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооруженных силах", - высказалась она в разговоре с ТАСС. - Помимо этого, как совершенно справедливо заметил президент, необходимо в целом усилить контроль над оборотом гражданского оружия".

Уполномоченный по правам человека считает необходимым возложить охрану детей в школах на сотрудников Росгвардии.

"Еще после трагедии в Керчи в 2016 году вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым мы просили возложить охрану детей и подростков в детских садах, школах и колледжах на сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Эти меры назрели давно, решать их необходимо в самом экстренном порядке. Нельзя допустить повторения. Не только потомки, сама история не простит этого нам", - подчеркнула Москалькова.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову пересмотреть закон об оружии для гражданских лиц.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Как учительница спасла 8 класс в гимназии №175 в Казани, рассказала мама одной из учениц
    11:05:36 5/11/2021
    Как учительница спасла 8 класс в гимназии №175 в Казани, рассказала мама одной из учениц
    Космический корабль NASA OSIRIS-REx направляется к Земле с образцом астероида
    11:00:26 5/11/2021
    Космический корабль NASA OSIRIS-REx направляется к Земле с образцом астероида
    Все подробности массового расстрела в Казани, потрясшего всю страну
    10:34:49 5/11/2021
    Все подробности массового расстрела в Казани, потрясшего всю страну
    Можно ли работать на огороде 12 мая в церковный праздник?
    10:20:46 5/11/2021
    Можно ли работать на огороде 12 мая в церковный праздник?
    Пособия и льготы назначат автоматически всем нуждающимся: Закон вступил в силу 11 мая 2021 года
    9:55:01 5/11/2021
    Пособия и льготы назначат автоматически всем нуждающимся: Закон вступил в силу 11 мая 2021 года
    Перевал Дятлова: где находится?
    9:41:26 5/11/2021
    Перевал Дятлова: где находится?
    За балет «Собор Парижской Богоматери» заплатит 54 тыс. евро оперный театр Новосибирска
    9:33:49 5/11/2021
    За балет «Собор Парижской Богоматери» заплатит 54 тыс. евро оперный театр Новосибирска
    15 мая – День скандинавской ходьбы-2021: правила ходьбы, как держать палки и подходят ли лыжные
    9:23:39 5/11/2021
    15 мая – День скандинавской ходьбы-2021: правила ходьбы, как держать палки и подходят ли лыжные
    Лунный календарь посева на июнь 2021
    9:20:24 5/11/2021
    Лунный календарь посева на июнь 2021
    Когда сажать капусту мае 2021: подготовка семян к посадке и очень удачные дни
    9:14:56 5/11/2021
    Когда сажать капусту мае 2021: подготовка семян к посадке и очень удачные дни