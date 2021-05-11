После чудовищной трагедии в Казани омбудсмен предложила отдать охрану школ Росгвардии и повысить возраст владения оружием

После чудовищного расстрела в казанской школе омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила об инициативе повысить до 21 года возраст получения россиянами права на владение оружием. Исключением могут быть отслужившие в армии. Сейчас иметь оружие россиянам можно с 18 лет. Казанскому стрелку 19 лет.
"Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооруженных силах", - высказалась она в разговоре с ТАСС. - Помимо этого, как совершенно справедливо заметил президент, необходимо в целом усилить контроль над оборотом гражданского оружия".
Уполномоченный по правам человека считает необходимым возложить охрану детей в школах на сотрудников Росгвардии.
"Еще после трагедии в Керчи в 2016 году вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым мы просили возложить охрану детей и подростков в детских садах, школах и колледжах на сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Эти меры назрели давно, решать их необходимо в самом экстренном порядке. Нельзя допустить повторения. Не только потомки, сама история не простит этого нам", - подчеркнула Москалькова.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову пересмотреть закон об оружии для гражданских лиц.