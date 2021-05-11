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Все подробности массового расстрела в Казани, потрясшего всю страну

10:34:495/11/2021Фото: Скриншот
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После трагедии в больницах не менее 20 раненых, семь учеников и двое взрослых погибли. После взрыва директор школы по громкой связи попросила всех преподавателей запереться в кабинетах и никому не открывать. Дети прятались за партами. Но началась стрельба.

Тихий и скромный подросток превратился в монстра

В первый учебный день после майских выходных потряс всю страну. В Казани 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая устроил в школе №175 кровавую бойню. Стрелок задержан, с ним работают следователи. Он уже объяснил причину своего чудовищного преступления.

По словам очевидцев, после 15 минут от начала первого урока на улице раздалось громыхание, в тот момент директор школы по громкой связи попросила преподавателей закрыться в кабинетах и не открывать.

Дети рассказывают, что они прятались в дальних углах класса, потом раздался взрыв, который прогремел около кабинета 1 "Г" класса. Дети продолжали сидеть в укрытии, в это время в двери кто-то сильно ломился. В коридоре слышалась стрельба. Через какое-то время сотрудники полиции начали выводить всех из школы.

"В 08:55 у нас начался урок математики, в кабинете на третьем этаже, — рассказывает РИА Новости шестиклассник Роман. — Спустя минут пятнадцать на улице загромыхало. Мы подумали, что это мусоровоз, и стали выглядывать в окно, но учитель приказал вернуться за парты".

Директор школы по громкой связи попросила всех преподавателей запереться в кабинетах и никому не открывать.

"Мы спрятались за партами в дальнем углу класса, а минут через десять раздался мощный взрыв, даже стены задрожали, — вспоминает Роман. — Потом нам сказали, что бомба рванула на первом этаже возле кабинета 1 "Г" класса. Сразу после этого кто-то сильно постучался в дверь, но мы не открыли, а спустя пару секунд в коридоре начали стрелять. Еще страшнее стало, когда в класс вновь постучали".

Это уже был сотрудник ОМОНа — он просунул под дверь служебное удостоверение. Всех вывели в коридор и затем через аварийный выход на улицу.

"В кабинете сильно пахло порохом, — говорит другая ученица, тоже оказавшаяся на третьем этаже. — Это продолжалось несколько минут, затем появились полицейские. Нас вывели на улицу и отправили подальше от школы. Сказали, что убийцу еще не задержали: он может стрелять из окон".

По словам девочки, учеников на всякий случай предупредили, что нападавших двое, однако позже силовые ведомства эту информацию не подтвердили.

Возомнил себя богом
19-летнего Ильназа Галявиева после задержания доставили в отдел полиции и привязали к решетке камеры. Но опубликованном в Сети видео он успокаиваться не собирается и о содеянном нисколько не сожалеет. На первом допросе вел себя крайне неадекватно, громко кричал и матерился.

В 175-й школе Галявиев окончил девять классов. В 2017-м поступил в местный колледж. "Был очень тихим, спокойным и малообщительным, — отмечает ученица параллельного класса Виктория (по ее просьбе имя изменено). — Хорошо учился, часто помогал мне с домашними заданиями. Никогда не отказывал".

О замкнутом характере молодого человека косвенно говорит и то, что многие в школе напрочь забыли его имя. Припомнили лишь после того, как увидели фотографию Галявиева.

"Да, действительно, он мало с кем общался, — подтверждает выпускник 175-й школы Руслан. — Но выглядел абсолютно безобидным. Его, соответственно, тоже никто не трогал и не притеснял. У нас вообще все были довольно дружные. Если кого и задевали, то скорее в шутку. Учителя относились к Ильназу хорошо, а у преподавателя татарского языка он вообще был любимчиком".

Незадолго до нападения на школу Галявиев создал Telegram-канал, разместил там свою фотографию в платке с надписью "Бог" и сообщил о планах "избавиться от всех в мире", сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

"Месяца два назад я осознал себя Богом, — заявил он. — А летом во мне начал пробуждаться монстр. Я всегда всех ненавидел и еще больше возненавидел. Никто мне это не сказал, я сам осознал".

Что это — попытка симулировать психическое расстройство или реальное помешательство — предстоит выяснить экспертам.

Подростки против общества
По данным Национального антитеррористического комитета, в казанской школе погибли семеро детей и двое взрослых, более 20 учащихся и сотрудников учебного заведения получили ранения различной степени тяжести. Глава ФСБ Александр Бортников подробно доложил о произошедшем президенту России Владимиру Путину.

Это крупнейшая трагедия после нападения на политехнический колледж в Керчи 17 октября 2018-го, когда студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу. Погибли 15 учащихся и пятеро преподавателей, более 50 получили ранения. Нападавший покончил с собой.

С начала года спецслужбы предотвратили три атаки на учебные заведения. Так, 24 марта в Сочи силовики задержали учащегося одного из лицеев города, который рассказал в соцсети о планах напасть на одноклассников. Дома у него нашли взрывчатку, компоненты бомб, материалы о стрельбе в школах и дневник. Как следует из видео ФСБ, подросток создал сообщество в соцсети "ВКонтакте", где делился результатами своих экспериментов, выкладывал фото и видео, жаловался на ожоги.

За две недели до этого возбудили дело по статье УК "Приготовление к террористическому акту" против 16-летнего пензенского школьника. По данным следствия, подросток, возненавидев одноклассников и педагогов, решил расстрелять всех из гладкоствольного охотничьего ружья. Атаку запланировал на апрель. Суд отправил школьника под домашний арест.

В январе задержали двух подростков, готовивших теракт в одной из школ в подмосковном городе Люберцы: их вычислили по интернет-переписке.

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взрыврасстрелкровавая бойня
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