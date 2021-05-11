Как учительница спасла 8 класс в гимназии №175 в Казани, рассказала мама одной из учениц

Детей одного из 8 классов школы в Казани, где 11 мая произошла стрельба, спасла учительница английского, когда их учительница убежала, рассказала РИА Новости мама одной из учениц школы Кристина Казунина.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
По её словам, историю со спасением ей рассказала одноклассница её дочери.
-У них был урок истории, закончился, был прекрасный день, ничего не предвещало, было хорошее настроение. Потом по громкоговорителю объявили, что всем срочно закрыться, чрезвычайная ситуация, и их педагог просто вышла и убежала. Их спасла учительница по английскому языку, Элия Эльдаровна, она, можно сказать, совершенно посторонний человек, - рассказала Кристина.
По её словам, учительнице около 50 лет. Дочь женщины при этом не пошла в этот день в школу из-за болезни.
-Она зашла и закрыла дверь. Та учительница, которая убежала, сразу, как услышала, первая дёрнула и убежала. Дети остались одни. Пришла эта учительница, Элия Эльдаровна, и их закрыла. И она не разрешала им выпрыгивать из окна, - добавила девушка.
Также, по её словам, шумы от взрывов буквально сотрясали стены.