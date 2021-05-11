Пособия и льготы назначат автоматически всем нуждающимся: Закон вступил в силу 11 мая 2021 года

В России 11 мая вступил в силу закон, согласно которому меры социальной поддержки будут назначаться автоматически. Как напоминает "Парламентская газета", регионы с этого дня смогут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), чтобы назначать людям соцподдержку в беззаявительном порядке или по заявлению.
По данным из ЕГИССО чиновники могут установить, что человек нуждается в помощи государства. К примеру, ребенку исполнилось 3 года, что дает семье право на пособие. При этом уведомление о назначении выплаты должно появиться в его личном кабинете на сайте госуслуг.
Несмотря на то, что такое требование начало действовать с 1 января 2021 года, не было определено, что региональные службы и ведомства могут предоставлять меры поддержки на основании данных из ЕГИССО. Сотрудники ведомств собирали данные вручную, либо заставляли людей предоставлять нужные документы.
Теперь закон устранил эту проблему - меры соцподдержки предоставляются без присутствия граждан и бумажных запросов.