Пособия и льготы назначат автоматически всем нуждающимся: Закон вступил в силу 11 мая 2021 года
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Пособия и льготы назначат автоматически всем нуждающимся: Закон вступил в силу 11 мая 2021 года

9:55:015/11/2021
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При этом уведомление о назначении выплаты должно появиться в личном кабинете получателя на сайте госуслуг. Ходить с бумажками больше не нужно.

Социальную помощь назначат автоматически

В России 11 мая вступил в силу закон, согласно которому меры социальной поддержки будут назначаться автоматически. Как напоминает "Парламентская газета", регионы с этого дня смогут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), чтобы назначать  людям соцподдержку в беззаявительном порядке или по заявлению.

По данным из ЕГИССО чиновники могут установить, что человек нуждается в помощи государства. К примеру, ребенку исполнилось 3 года, что дает семье право на пособие. При этом уведомление о назначении выплаты должно появиться в его личном кабинете на сайте госуслуг.

Несмотря на то, что такое требование начало действовать с 1 января 2021 года, не было определено, что региональные службы и ведомства могут предоставлять меры поддержки на основании данных из ЕГИССО. Сотрудники ведомств собирали данные вручную, либо заставляли людей предоставлять нужные документы.

Теперь закон устранил эту проблему - меры соцподдержки предоставляются без присутствия граждан и бумажных запросов.

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