За балет «Собор Парижской Богоматери» заплатит 54 тыс. евро оперный театр Новосибирска
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За балет «Собор Парижской Богоматери» заплатит 54 тыс. евро оперный театр Новосибирска

9:33:495/11/2021Фото: Wikimedia Commons
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В договоре прописано, что приглашаемых специалистов нужно будет размещать в 4- и 5-звездочных отелях Новосибирска и Санкт-Петербурга, предоставлять рабочие визы и разрешения на работу.

Зрители Новосибирска смогут увидеть знаменитый балет

Новосибирский государственный театр оперы и балета поставит на своей сцене спектакль «Собор Парижской Богоматери».

Соглашение с балетом Ролана Пети уже заключено, стоимость контракта, указанного в госзакупках, составляет 54 тысячи евро.

По заключенному соглашению на премьере должны присутствовать балетмейстер Луиджи Бонино, репетитор по балету Джулиан Уиттингем, художники-постановщики Жан-Мишель Дезире и Орели Лион.

В договоре прописано, что приглашаемых специалистов нужно будет размещать в 4- и 5-звездочных отелях Новосибирска и Санкт-Петербурга, также им необходимо предоставлять рабочие визы и разрешения на работу.

Балет «Собор Парижской Богоматери» был впервые показан в 1965 году, в 1978 году он был поставлен на сцене ленинградского Кировского театра, а в 2003 — в Большом театре в Москве, пишет РБК.

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