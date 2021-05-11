За балет «Собор Парижской Богоматери» заплатит 54 тыс. евро оперный театр Новосибирска

Новосибирский государственный театр оперы и балета поставит на своей сцене спектакль «Собор Парижской Богоматери».
Соглашение с балетом Ролана Пети уже заключено, стоимость контракта, указанного в госзакупках, составляет 54 тысячи евро.
По заключенному соглашению на премьере должны присутствовать балетмейстер Луиджи Бонино, репетитор по балету Джулиан Уиттингем, художники-постановщики Жан-Мишель Дезире и Орели Лион.
В договоре прописано, что приглашаемых специалистов нужно будет размещать в 4- и 5-звездочных отелях Новосибирска и Санкт-Петербурга, также им необходимо предоставлять рабочие визы и разрешения на работу.
Балет «Собор Парижской Богоматери» был впервые показан в 1965 году, в 1978 году он был поставлен на сцене ленинградского Кировского театра, а в 2003 — в Большом театре в Москве, пишет РБК.