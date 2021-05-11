15 мая – День скандинавской ходьбы-2021: правила ходьбы, как держать палки и подходят ли лыжные
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15 мая – День скандинавской ходьбы-2021: правила ходьбы, как держать палки и подходят ли лыжные

9:23:395/11/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Скандинавская ходьба задействует не только мышцы ног, но и пояс верхних конечностей, что позволяет сжигать почти вдвое больше калорий.

финские лыжники придумали, как можно тренироваться вне лыжного сезона

Скандинавская ходьба – активность, напоминающая спортивную ходьбу с использованием специальных палок. Всемирный День скандинавской ходьбы традиционно отмечают в третью субботу мая. В 2021 году это суббота 15 мая.
Та скандинавская ходьба, к виду которой мы привыкли, появилась в 40-х годах прошлого столетия. Тогда финские лыжники придумали, как можно тренироваться вне лыжного сезона. Пользу таких тренировок быстро заметили, и технику стали использовать в лечебной физкультуре. Позже ходьба с палками стала самостоятельным видом активности.

Чем полезна
Скандинавская ходьба задействует не только мышцы ног, но и пояс верхних конечностей, что позволяет сжигать почти вдвое больше калорий. Это происходит, благодаря дополнительной кардионагрузке: по сравнению с обычной ходьбой, пульс повышается на 10-15 ударов в минуту. В результате укрепляется сердце, органы и ткани насыщаются кислородом, улучшаются обменные процессы.

Спустя всего 15 минут занятий начинается жиросжигание. Для сравнения, этот процесс при обычной прогулке начинается спустя 40 минут. Напряжение большинства мышц организма улучшает осанку и укрепляет мышечный корсет.

Кому противопоказана
Заниматься нельзя детям до 11 лет. В этом возрасте кости и мышцы только формируются, им легко навредить.
Ходьба опасна при кровотечениях, тромбозах, инфекционных и воспалительных заболеваниях.
Избегать ходьбы с палками нужно при гипертонии и обострении хронических заболеваний.
С осторожностью следует заниматься ходьбой людям с нарушением координации.

Как выбрать палки
Между монолитными и телескопическими палками лучше выбрать первые – они более надёжны. Складные хороши, если их носят с собой для спонтанных занятий.
Длину палок можно подобрать, взяв их в руки так, чтобы локти образовывали прямые углы. В этом положении они не должны доставать до земли на 2-3 сантиметра.

При выборе важно обратить внимание на удобство креплений на руки. Они называются темляк. Руки должны быть не сдавлены, а надёжно и комфортно обхвачены.
Наконечники палок должны быть сменными: острые используются в лесу и на открытом грунте. Плоские наконечники надевают, когда ходят по асфальту, бетону, тротуарной плитке.
С лыжными палками заниматься нельзя. Они не подходят для скандинавской ходьбы.

Правила скандинавской ходьбы
Перед занятием руки фиксируют в раструбе, отделяющем большой палец от остальных. Такое положение не позволит держать палку неправильно или уронить.
Движение начинается с одновременного маха правой рукой и шага левой. Размах руки не должен превышать угол 45°. При движении вперёд она крепко сжимает рукоятку. Нога в это время приземляется на пятку и легко перекатывается на носок.

Следующий шаг меняет ведущие ногу и руку. Правая нога идёт вперёд вместе с левой рукой. В это время правая рука идёт назад, её запястье расслабляется. Палка ведущей руки касается земли одновременно с палкой ведущей ноги.
Последовательность шагов лучше медленно повторить несколько раз, пока тело не запомнит правильные движения. Сильно опираться на палки при движении нельзя. Это увеличит негативную нагрузку.

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