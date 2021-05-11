Можно ли работать на огороде 12 мая в церковный праздник?

Православная церковь 12 мая чтит память девяти мучеников Кизических, которые при жизни ценились как целители и толкователи снов. Именно этим мученикам молятся чаще всего об избавлении от эпидемий и физическом исцелении.
Считается, что сегодня очень строго запрещается делать различные амулеты и обереги.
В этот день народные знахари и целители собирают лекарственные травы и читают слова заговоров от болезней над больными людьми. По народным поверьям, Бог создал 11 лечебных трав, которые могут излечить от 77 болезней.
Сегодня обязательно нужно выйти на улицу и побыть под солнечными лучами - солнечный свет сегодня тоже может лечить недуги.
Благоприятными сегодня были работы в саду и в огороде - обязательно нужно сегодня что-то высадить
А еще сны сегодня снились вещими - стоило его запомнить и никому не рассказывать.
Обязательно сегодня собирали березовый сок. А тяжело больных им еще и обливали - это помогало вылечиться.
Запреты на 12 маяЗапрещалось сегодня купаться в водоемах.
Вытирать пыль в доме - это к ссорам.
Строго запрещено завидовать.
Заводить тесто и просеивать муку - глаза могут потерять зрение.
Запрещалось весь день проводить в доме и ни разу не выйти на улицу - можно было заболеть.