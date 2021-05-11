Можно ли работать на огороде 12 мая в церковный праздник?
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11.05
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Можно ли работать на огороде 12 мая в церковный праздник?

10:20:465/11/2021Фото: Википедия
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Сегодня обязательно нужно выйти на улицу и побыть под солнечными лучами - солнечный свет сегодня тоже может лечить недуги. 

икона
В этот день запасались здоровьем на весь год вперед

Православная церковь 12 мая чтит память девяти мучеников Кизических, которые при жизни ценились как целители и толкователи снов. Именно этим мученикам молятся чаще всего об избавлении от эпидемий и физическом исцелении.

Считается, что сегодня очень строго запрещается делать различные амулеты и обереги.

В этот день народные знахари и целители собирают лекарственные травы и читают слова заговоров от болезней над больными людьми. По народным поверьям, Бог создал 11 лечебных трав, которые могут излечить от 77 болезней.

Сегодня обязательно нужно выйти на улицу и побыть под солнечными лучами - солнечный свет сегодня тоже может лечить недуги.

Благоприятными сегодня были работы в саду и в огороде - обязательно нужно сегодня что-то высадить

А еще сны сегодня снились вещими - стоило его запомнить и никому не рассказывать.

Обязательно сегодня собирали березовый сок. А тяжело больных им еще и обливали - это помогало вылечиться.

Запреты на 12 мая

Запрещалось сегодня купаться в водоемах.

Вытирать пыль в доме - это к ссорам.

Строго запрещено завидовать.

Заводить тесто и просеивать муку - глаза могут потерять зрение.

Запрещалось весь день проводить в доме и ни разу не выйти на улицу - можно было заболеть.

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традициипраздникиможно ли работатьприметы 9 мучеников Кизических9 целителей
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