Перевал Дятлова: где находится?

Перевал Дятлова – это точка на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905. Ближайший город – Ивдель, находится в 128-ми километрах. Неподалёку Свердловская область граничит с Пермским краем и республикой Коми. Долина у перевала образована рекой Ауспия и 4-м правым притоком реки Лозьва.
Популярный у туристов перевал Дятлова названием обязан загадочной трагедии, произошедшей зимой 1959 года. Группа из 9-ти молодых туристов под предводительством Игоря Дятлова погибла, проходя здесь маршрут. Обстоятельства их гибели загадочны. Неудивительно, что в 2018 году прокуратура Российской Федерации повторно исследовала результаты дела.
Подготовка тургруппы
Больше двух недель должен был продлиться поход советских студентов. Планировалось пройти на лыжах более 300 километров по Северному Уралу и подняться на две вершины. Турпоход высшей категории согласовала Городская маршрутная комиссия при Свердловском комитете физкультуры.
Из 13-ти человек на маршрут отправились только 10, среди них было две девушки. Опытность туристов не оставляла сомнений. Правда, позже выяснилось, что снаряжение было устаревшим.
Подъезжая к месту турпохода, студент Юрий Юдин почувствовал сильную боль в ноге. Это стало причиной его возвращения домой и позволило избежать гибели.
Роковой поход
О начале похода узнали из дневников и фотографий группы Дятлова. Студенты вышли из заброшенного посёлка 2-й Северный 28 января. Несколько дней группа двигалась по побережью вдоль реки Ауспии. Позже студенты достигли горы Холатчахль и начали подниматься на её склон. Там им пришлось провести ночь с 1 на 2 февраля, которая стала для них последней.
Гибель группы Дятлова
Их нашли не сразу. К поискам приступили 17 февраля, когда туристы не вернулись из похода. Снежные заносы затянули поиски до мая. Из-за отсутствия средств связи, студенты не смогли предупредить, что маршрут изменился. Найти следы группы помогли местные охотники.
Первой нашли торчащий из-под снега угол палатки. Раскопав её, поисковые группы обнаружили вещи и рюкзаки всех девятерых. Подветренная сторона палатки была порезана ножом изнутри, будто выбирались студенты второпях.
Тела нашли позже. Двое из них лежали под большим кедром в километре от палатки. Рядом были остатки костра. На телах одежды не было – замерзающие разделись до нижнего белья.
В тот же день на пути от кедра к палатке тело нашли Игоря Дятлова. Одежда на нём была надета беспорядочно, словно он торопился. Выше по склону лежало тело одной из девушек. Эти четверо найденных, по заключению экспертов, умерли от переохлаждения.
В марте тело пятого замёрзшего нашли неподалёку. Ещё четверо отыскались только в мае в ложбине ручья. Тела троих, по заключению экспертов, имели внутренние травмы и переломы рёбер. Это говорит о том, что туристы могли провалиться в размытую ручьём ложбину, не заметив её под снегом.
Версии гибели
Официальной версией, по результатам расследования 2018-го года, остался природный фактор. Из палатки группу выгнала либо лавина, либо сошедший снежный пласт. Путь обратно из-за низкой видимости студенты уже не нашли.
Вокруг гибели существует множество теорий. Некоторые считают, что туристов убили беглые заключённые или мансийские охотники. Кто-то приписывает сверхъестественные силы. Однако заключения судмедэкспертов эти версии не подтверждают.