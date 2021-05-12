Поздравления на 12 мая в День экологического образования: в стихах и короткие для СМС
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Поздравления на 12 мая в День экологического образования: в стихах и короткие для СМС

1:30:565/12/2021Фото: pixabay
0

День экологического образования отмечается повсеместно 12 мая.

День экологического образования

Каждому нужно учить экологию,
Чтобы природу беречь и себя,
Не превращайте любовь в демагогию,
Спасая мир, вы спасете себя!

***

Давай внесем скорей свой вклад
И защитим планету эту,
Поедем мы на маскарад,
ООН напишем мы памфлету.

И будем много говорить,
И строить планы выживания,
А можешь, просто не сорить,
Хотя бы около дивана.

***

Сегодня от лица всех мам
Хотим спасибо сказать вам.
Тем, кто при родах помогает,
Доли наши облегчает.

Ухаживать за нами нелегко,
Но мы вам благодарны глубоко.
За вашу поддержу и советы
Мы вам дарим эти куплеты.

***

Праздник этот призван,
Сделать Землю чище!
Чтобы каждый человек
Прожил ровно сотню лет!

Знаем мы теперь сполна,
Как Земля от нас больна.
И поэтому сейчас,
Совести услышим глас!

Выпьем культурно и откинем стаканы.
В урну, стоящую рядом,
Именно в урну, а не в кусты.
Пусть все опушки будут чисты!

***

Сложно в этот век машин
Не найти других причин,
Чтоб забыть вдруг о природе,
И гулять вдруг на свободе.

Но мы в этот день напомним,
Чтоб губим свое здоровье,
Экология ж важна,
Это знает вся страна!

***

Дом, убежище, наука...
Для кого-то это скука.
Для кого-то жизни цель,
Для кого-то в счастье дверь.
Но коль чтоб ни говорили,
А имеем, что просили.
В день познаний экологии,
Пожелать без демагогий
Я хочу, чтоб воздух чистый,
Солнца лучик золотистый
В жизни вас сопровождали,
И вы горя бы не знали!

Источник: pozdravok.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникиоткрыткиДень экологического образования
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Поздравления на 12 мая в День экологического образования: в стихах и короткие для СМС
    1:30:56 5/12/2021
    Поздравления на 12 мая в День экологического образования: в стихах и короткие для СМС
    Индетерминантные томаты: что это за помидоры?
    1:00:01 5/12/2021
    Индетерминантные томаты: что это за помидоры?
    12 мая - День памяти Андрея Первозванного в Грузии: православные короткие поздравления
    11:45:59 5/11/2021
    12 мая - День памяти Андрея Первозванного в Грузии: православные короткие поздравления
    74-летний Дональд Трамп: уезжает из Флориды - что будет с Меланией и Бэрроном?
    11:30:23 5/11/2021
    74-летний Дональд Трамп: уезжает из Флориды - что будет с Меланией и Бэрроном?
    Семьям погибших от рук казанского стрелка в гимназии №175 выплатят по 1 млн рублей. Погибли девять человек
    11:29:47 5/11/2021
    Семьям погибших от рук казанского стрелка в гимназии №175 выплатят по 1 млн рублей. Погибли девять человек
    Илон Маск заявляет, что у него «синдром Аспергера» - расстройство аутистического спектра
    11:15:45 5/11/2021
    Илон Маск заявляет, что у него «синдром Аспергера» - расстройство аутистического спектра
    После чудовищной трагедии в Казани омбудсмен предложила отдать охрану школ Росгвардии и повысить возраст владения оружием
    11:07:47 5/11/2021
    После чудовищной трагедии в Казани омбудсмен предложила отдать охрану школ Росгвардии и повысить возраст владения оружием
    Как учительница спасла 8 класс в гимназии №175 в Казани, рассказала мама одной из учениц
    11:05:36 5/11/2021
    Как учительница спасла 8 класс в гимназии №175 в Казани, рассказала мама одной из учениц
    Космический корабль NASA OSIRIS-REx направляется к Земле с образцом астероида
    11:00:26 5/11/2021
    Космический корабль NASA OSIRIS-REx направляется к Земле с образцом астероида
    Все подробности массового расстрела в Казани, потрясшего всю страну
    10:34:49 5/11/2021
    Все подробности массового расстрела в Казани, потрясшего всю страну