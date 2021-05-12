Поздравления на 12 мая в День экологического образования: в стихах и короткие для СМС

Каждому нужно учить экологию,
Чтобы природу беречь и себя,
Не превращайте любовь в демагогию,
Спасая мир, вы спасете себя!
***
Давай внесем скорей свой вклад
И защитим планету эту,
Поедем мы на маскарад,
ООН напишем мы памфлету.
И будем много говорить,
И строить планы выживания,
А можешь, просто не сорить,
Хотя бы около дивана.
***
Сегодня от лица всех мам
Хотим спасибо сказать вам.
Тем, кто при родах помогает,
Доли наши облегчает.
Ухаживать за нами нелегко,
Но мы вам благодарны глубоко.
За вашу поддержу и советы
Мы вам дарим эти куплеты.
***
Праздник этот призван,
Сделать Землю чище!
Чтобы каждый человек
Прожил ровно сотню лет!
Знаем мы теперь сполна,
Как Земля от нас больна.
И поэтому сейчас,
Совести услышим глас!
Выпьем культурно и откинем стаканы.
В урну, стоящую рядом,
Именно в урну, а не в кусты.
Пусть все опушки будут чисты!
***
Сложно в этот век машин
Не найти других причин,
Чтоб забыть вдруг о природе,
И гулять вдруг на свободе.
Но мы в этот день напомним,
Чтоб губим свое здоровье,
Экология ж важна,
Это знает вся страна!
***
Дом, убежище, наука...
Для кого-то это скука.
Для кого-то жизни цель,
Для кого-то в счастье дверь.
Но коль чтоб ни говорили,
А имеем, что просили.
В день познаний экологии,
Пожелать без демагогий
Я хочу, чтоб воздух чистый,
Солнца лучик золотистый
В жизни вас сопровождали,
И вы горя бы не знали!
Источник: pozdravok.ru