Семьям погибших от рук казанского стрелка в гимназии №175 выплатят по 1 млн рублей. Погибли девять человек
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Семьям погибших от рук казанского стрелка в гимназии №175 выплатят по 1 млн рублей. Погибли девять человек

11:29:475/11/2021Фото: Денис Гордийко
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По 400 тыс. рублей направят людям, получившим тяжелые ранения и ранения средней степени тяжести, по 200 тыс. рублей – легкой степени.

По последним данным, погибло 9 человек – 7 детей и двое взрослых

Семьи погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии №175 получат выплаты. Такое поручение дал Президент Татарстана Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в РТ, сообщает мэрия Казани.

Сейчас в Правительстве Татарстана готовится постановление по организации выплат. Как сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова, семьи погибших получат по 1 млн рублей. По 400 тыс. рублей направят людям, получившим тяжелые ранения и ранения средней степени тяжести, по 200 тыс. рублей – легкой степени.

Также по итогам комиссии принято решение проверить все учебные заведения республики и усилить меры безопасности. Кроме того, Р.Минниханов поручил провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории Татарстана.

Напомним, что трагедия произошла сегодня утром в гимназии №175 Советского района. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура, отменены занятия в школах города.

По последним данным, погибло 9 человек – 7 детей и двое взрослых. «18 детей находятся в ДРКБ. К сожалению, есть и с огнестрельными ранениями, и с переломами, и ушибами. Врачи делают все, чтобы сохранить жизни наших детей. Кроме этого, двое взрослых находятся в 7-й городской больнице и один – в РКБ. Они имеют тоже огнестрельные ранения. Врачи делают все. Мы ожидаем борт из Москвы. При необходимости будет оказана поддержка и федеральными медицинскими центрами», – сообщил Президент РТ.

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гимназия №175 в Казаниказанский стрелок
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Соболезнуем семья погибших.

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