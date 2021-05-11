Семьям погибших от рук казанского стрелка в гимназии №175 выплатят по 1 млн рублей. Погибли девять человек

Семьи погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии №175 получат выплаты. Такое поручение дал Президент Татарстана Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в РТ, сообщает мэрия Казани.
Сейчас в Правительстве Татарстана готовится постановление по организации выплат. Как сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова, семьи погибших получат по 1 млн рублей. По 400 тыс. рублей направят людям, получившим тяжелые ранения и ранения средней степени тяжести, по 200 тыс. рублей – легкой степени.
Также по итогам комиссии принято решение проверить все учебные заведения республики и усилить меры безопасности. Кроме того, Р.Минниханов поручил провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории Татарстана.
Напомним, что трагедия произошла сегодня утром в гимназии №175 Советского района. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура, отменены занятия в школах города.
По последним данным, погибло 9 человек – 7 детей и двое взрослых. «18 детей находятся в ДРКБ. К сожалению, есть и с огнестрельными ранениями, и с переломами, и ушибами. Врачи делают все, чтобы сохранить жизни наших детей. Кроме этого, двое взрослых находятся в 7-й городской больнице и один – в РКБ. Они имеют тоже огнестрельные ранения. Врачи делают все. Мы ожидаем борт из Москвы. При необходимости будет оказана поддержка и федеральными медицинскими центрами», – сообщил Президент РТ.