Индетерминантные томаты: что это за помидоры?

Выбирая сорт томатов, нередко можно увидеть на упаковках надпись «индетерминантный» или «детерминантный». Дачников незнакомые понятия могут отпугнуть от покупки, а могут наоборот, сильнее заинтересовать.
Индетерминантными называют те томаты, растения которых вырастут очень высокими – до 2-х метров. Если вовремя не прищепить верхушку, их рост продолжится и до 4-х метров, что для российских широт бессмысленно. По сравнению с детерминантными или низкорослыми сортами, высокорослые имеют немало преимуществ.
Плюсы
- Индетерминантные томаты занимают мало места. Они простираются колоннами – вверх, оставляя возможность посадить больше растений.
- Высокорослые томаты дают крупные урожаи. С одного кустика за время плодоношения можно снять около 16 кг томатов.
- Такие сорта плодоносят в течение долгого времени. Каждые 2-3 листа, выросшие вверх, чередуются с цветущими кистями, которые позже вызревают в плоды. Образование новых кистей идёт поочерёдно, позволяя растению равномерно плодоносить весь сезон.
- Снимать томаты с индетерминантных растений удобно – не нужно наклоняться к земле.
- Высокорослые томаты меньше низкорослых собратьев подвержены заболеваниям, более устойчивы к погодным условиям и неприхотливы к режиму полива.
Минусы
- Индетерминантные сорта требуют соблюдения некоторых правил при формировании растения. Иначе урожая можно не дождаться.
- Высокорослые томаты начинают плодоносить примерно через 3 месяца после высадки рассады. Это не позволяет большинству жителей России выращивать их в открытом грунте.
- Томаты созревают на месяц позже, чем у детерминантных сортов.
Сорта
Среди известных отечественных индетерминантные сортов воловье ухо, великий воин, самохвал и гордость Сибири. В Голландии выведены биг биф, президент, жёлтая груша и магнус. Крупнейшие урожаи дают сорта диана, кубаночка и димероза. Высокой устойчивостью к болезням растений обладают сорта эсмира, теорема и болеро. Это далеко не полный список сортов высокорослых томатов.
Как выращивать?
Лучшее место для индетерминантных томатов – теплица.
Пасынки растения необходимо сразу удалять, оставляя один стебель. Избавиться следует и от нижних листьев.
Подросшую рассаду томатов необходимо вертикально подвязать к опоре, высота которой должна увеличиваться по мере роста растения.
Когда растение достигло высоты около 2-х метров, его верхушку необходимо прищепить. Это остановит рост, перераспределив жизненную силу в плоды.
Рыхлить землю у основания растения нужно очень осторожно. Индетерминантные сорта имеют широкую корневую систему, лежащую близко к поверхности почвы. Её можно поранить любым неверным движением.
Если оставить в теплице ведро с бродящим компостом или жидким навозом, содержание углекислоты в воздухе увеличится. Это позволит вырастить более крупные и сочные томаты. Не стоит забывать и проветривать теплицу.