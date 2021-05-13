Жители Москвы могут выбрать имя для спасенной белой медведицы

Белую медведицу спасли от истощения на острове Большевик в Заполярье. Теперь она живет в столичном зоопарке. Сотрудники предлагают москвичам выбрать имя для недавно прибывшей обитательницы.
Выбрать кличку можно с 13 по 19 мая на страницах зоопарка в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм» и «Одноклассники». Свои идеи можно озвучить в комментариях к фотографии хищницы.
Уточняется, что истощенное животное нашли в марте этого года. Медведица была не в силах прокормить себя, отчего могла умереть. Специалисты Росприроднадзора вынуждены были забрали её из дикой природы. Хищницу передали на реабилитацию в Московский зоопарк.
- Теперь она живет на новой территории зоопарка в экспозиции “Полярный мир”. Медведица уже освоилась. С аппетитом ест и набирает вес. В ее рацион входит крольчатина, свинина, говядина и курятина. Хищница обожает ловить в своем бассейне карпов и форелей, она постепенно оттачивает охотничьи навыки. При желании может перекусить грушей, яблоком или салатом, — говорит генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова.
Зоологи уже придумали имя для новой жительницы – они предлагают назвать её Хатангой — в честь села в Красноярском крае, откуда забрали животное. Еще один вариант имени - Рада (или Радуга).
Результаты опроса будут известны на страницах зоосада в соцсетях 20 мая. В итоге для медведицы выберут имя, набравшее самое большое количество голосов.