Жители Москвы могут выбрать имя для спасенной белой медведицы
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Жители Москвы могут выбрать имя для спасенной белой медведицы

4:09:125/13/2021Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
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В марте на острове Большевик обнаружили истощенную белую медведицу. Ее передали на реабилитацию в столичный зоопарк. Теперь у москвичей есть возможность выбрать ей имя.

Московский зоопарк предлагает выбрать имя для новой обитательницы

Белую медведицу спасли от истощения на острове Большевик в Заполярье. Теперь она живет в столичном зоопарке. Сотрудники предлагают москвичам выбрать имя для недавно прибывшей обитательницы.

Выбрать кличку можно с 13 по 19 мая на страницах зоопарка в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм» и «Одноклассники». Свои идеи можно озвучить в комментариях к фотографии хищницы.

Уточняется, что истощенное животное нашли в марте этого года. Медведица была не в силах прокормить себя, отчего могла умереть. Специалисты Росприроднадзора вынуждены были забрали её из дикой природы. Хищницу передали на реабилитацию в Московский зоопарк.

- Теперь она живет на новой территории зоопарка в экспозиции “Полярный мир”. Медведица уже освоилась. С аппетитом ест и набирает вес. В ее рацион входит крольчатина, свинина, говядина и курятина. Хищница обожает ловить в своем бассейне карпов и форелей, она постепенно оттачивает охотничьи навыки. При желании может перекусить грушей, яблоком или салатом, — говорит генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова.

Зоологи уже придумали имя для новой жительницы – они предлагают назвать её Хатангой — в честь села в Красноярском крае, откуда забрали животное. Еще один вариант имени - Рада (или Радуга).

Результаты опроса будут известны на страницах зоосада в соцсетях 20 мая. В итоге для медведицы выберут имя, набравшее самое большое количество голосов.

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