Нужно ли сносить шлагбаумы во дворах ради спасения умирающих на пожарах, признались автомобилисты
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Нужно ли сносить шлагбаумы во дворах ради спасения умирающих на пожарах, признались автомобилисты

4:44:135/13/2021Фото: pixabay.com
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Новосибирск отличился от остальных городов. В среднем по стране в городе больше половины автомобилистов (51%) отметили, что проехать во дворы можно свободно. А у 38% проехать спецтехнике будет затруднительно. У 11% жителей, проехать во двор вообще не получится.

Только 47% процентов россиян живут во дворах, которые открыты для въезда пожарной техники

1 января 2021 года начал действовать новый свод правил противопожарного режима. В частности, необходимо оставлять открытыми дворы для свободного проезда пожарного транспорта. Для того, чтобы проверить соблюдаются ли подобные правила, автомобильный портал Дром провел опрос среди автомобилистов и выяснил, как  на самом деле обстоят дела по регионам России.

Результаты показали, что только 47% процентов россиян живут во дворах, которые открыты для въезда пожарной техники. 40% из них уверены, что пожарная машина проедет с трудом, в случае возгорания. И 13% опрошенных посчитали, что шансов проехать у огнеборцев нет.
Стоит отметить, что Новосибирск отличился от остальных городов. В среднем по стране в городе больше половины автомобилистов (51%)  считают, что проехать во дворы можно свободно. А у 38% проехать спецтехнике будет затруднительно. У 11% жителей проехать во двор вообще не получится.

- В настоящее время существуют случаи, когда подъезд пожарных автомобилей к многоквартирному дому для тушения пожара затруднен или невозможен из-за припаркованного личного автотранспорта. В результате уходит необходимое время, наносится дополнительный ущерб зданию, иногда даже гибнут люди, - отмечает житель Новосибирска.

Кроме того, портал Дром составил рейтинг из пяти самых запаркованных регионов страны. В него вошли Воронежская область, Санкт-Петербург, Самарская область, Республика Татарстан и Приморский край. Как показал опрос, пожарной машине сложно проехать почти в 70% дворов этих регионов.

Самыми легкодоступными оказались в Забайкальском крае, Курганской области и Республике Бурятия. Более 60% жителей этих регионов уверены, что в их дворах нет препятствий для проезда пожарной техники. В опросе с 27 апреля по 4 мая 2021 принял участие 10 051 пользователь сайта.

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