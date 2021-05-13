В Бердске горит пятиэтажка: Из дома по ул. Островского эвакуировали людей

Причины возгорания еще уточняют, но свидетели говорят, что пожар в подвале.
В пятэтажке на ул. Островского, 1Б разгорелся в четверг, 13 мая. О происшествии сообщают читатели «Курьер. Среда. Бердск», уточняется что пожар начался в подвале — оттуда валит дурнопахнущий дым.
По словам очевидцев, большинство жильцов из квартир были оперативно эвакуированы. На место подъехали скорая и пожарная, которые в данный момент приступили к работе. Также сотрудники экстренных служб намерены обойти квартиры с целью эвакуировать оставшихся жильцов.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о дезориентированной старушке, идущий по улицам города в одной ночной рубашке.