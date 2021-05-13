В Бердске горит пятиэтажка: Из дома по ул. Островского эвакуировали людей
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В Бердске горит пятиэтажка: Из дома по ул. Островского эвакуировали людей

4:22:485/13/2021,Дмитрий БороздинФото: МЧС
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Причины возгорания еще уточняют, но свидетели говорят, что пожар в подвале.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности, в тушении огня задействованы 26 членов личного состава МЧС и семь единиц спецтехники.

Причины возгорания еще уточняют, но свидетели говорят, что пожар в подвале.

В пятэтажке на ул. Островского, 1Б разгорелся в четверг, 13 мая. О происшествии сообщают читатели «Курьер. Среда. Бердск», уточняется что пожар начался в подвале — оттуда валит дурнопахнущий дым.

По словам очевидцев, большинство жильцов из квартир были оперативно эвакуированы. На место подъехали скорая и пожарная, которые в данный момент приступили к работе. Также сотрудники экстренных служб намерены обойти квартиры с целью эвакуировать оставшихся жильцов.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о дезориентированной старушке, идущий по улицам города в одной ночной рубашке.

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квартирыпожарв подвале
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