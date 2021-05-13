Россиянам вернули 32 000 билетов в Турцию и Танзанию
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Россиянам вернули 32 000 билетов в Турцию и Танзанию

4:38:435/13/2021Фото: Pixabay.com
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Авиасообщение с этими странами ограничено с 15 апреля по 1 июня из-за коронавируса.

Также вернули около 500 билетов из Танзании в РФ

Авиакомпании произвели возврат около 32 тысяч билетов на рейсы из Турции в Россию, а также примерно 500 билетов из Танзании в Россию, сообщают РИА Новости, ссылаясь на свой источник.

- Авиакомпании с 15 апреля по 11 мая осуществили возврат около 32 тысяч билетов из Турции в Россию. Также с 15 по 27 апреля вернули около 500 билетов из Танзании в РФ, - отметил источник.

Напомним, что России ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в этих странах.

Ранее компании-перевозчики отмечали, что пассажиры могут вернуть билеты в Турцию и Танзанию на эти даты без штрафов. Некоторые авиакомпании специальными рейсами возвращали россиян на родину. Вывозная программа из Танзании уже завершена, а из Турции - продолжается.

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