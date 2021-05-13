Лунный календарь зачатия мальчика на июнь 2021
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Лунный календарь зачатия мальчика на июнь 2021

4:20:545/13/2021Фото: Pixabay
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В июне 2021 года будет 3 очень благоприятных дня для зачатия мальчика.

ребенок, новорожденный
Обычно первыми отцы ждут сыновей

Планирование пола ребенка - это всегда волнительный процесс. И хотя ребенка определённого пола "заказать никак не получается, многие ищут пути, чтобы повысить шансы родить именно сына или именно дочку. Особенно актуально это для тех пар, в которых уже есть один или несколько детей одного пола.

Поскольку Луна имеет влияние на все сферы жизни, то на зачатие она определенным образом оказывает свое энергетическое влияние. Да еще к тому же лунный календарь учитывает прохождение Луны по "мужским" и "женским" знакам зодиака.

Исходя из этих данных, составлен лунный календарь на июнь с указанием самых благоприятных дней для зачатия мальчика.

Конечно, 100% гарантии лунный календарь не даст на рождение мальчика. Но шансы, поверьте, значительно увеличатся.

Благоприятные дни


  • 4 июня (25 -й лунный день)
  • 24 июня (15 -й лунный день)
  • 27 июня (18 -й лунный день)

Хорошие дни


  • 1 июня (22 -й лунный день)
  • 2 июня (23 -й лунный день)
  • 8 июня (29 -й лунный день)
  • 16 июня (7 -й лунный день)
  • 20 июня (11 -й лунный день)
  • 28 июня (19 -й лунный день)
  • 30 июня (21 -й лунный день)

Нейтральные дни


  • 9 июня (30 -й лунный день)
  • 10 июня (1 -й лунный день)
  • 12 июня (3 -й лунный день)
  • 13 июня (4 -й лунный день)
  • 18 июня (9 -й лунный день)
  • 21 июня (12 -й лунный день)
  • 23 июня (14 -й лунный день)
  • 25 июня (16 -й лунный день)

Плохие дни


  • 3 июня (24 -й лунный день)
  • 6 июня (27 -й лунный день)
  • 7 июня (28 -й лунный день)
  • 17 июня (8 -й лунный день)
  • 19 июня (10 -й лунный день)
  • 22 июня (13 -й лунный день)
  • 29 июня (20 -й лунный день)

Самые плохие дни


  • 5 июня (26 -й лунный день)
  • 11 июня (2 -й лунный день)
  • 14 июня (5 -й лунный день)
  • 15 июня (6 -й лунный день)
  • 26 июня (17 -й лунный день)

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