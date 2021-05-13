В ходе ударов Израиля по сектору Газа погибли 67 человек
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В ходе ударов Израиля по сектору Газа погибли 67 человек

4:58:395/13/2021Фото: Группа ВКонтакте "Первый Приднестровский"
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Взаимные обстрелы продолжаются до настоящего момента.

Среди погибших может быть не менее 17 детей

В результате ударов Израиля по территории сектора Газа погибли уже 67 человек, сообщают РИА Новости, ссылаясь на сообщение минздрава.

Уточняется, что жертвами могли стать не менее 17 детей. Количество раненых жителей сектора Газа почти достигло 400.
Напомним, что конфликт Израиля и Палестины обострился ночью 11 мая, когда из сектора Газа выпустили более 160 ракет.

Некоторые из них перехватили системы "Железный купол", часть упала на жилые кварталы. В ответ израильские военные начали глобальную операцию против врага и тоже выпустили свои ракеты.

Взаимные обстрелы продолжаются до сих пор.

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израильПалестинаконфликт
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