Поздравление с Днем охранно-конвойной службы МВД РФ на 13 мая для самых отважных
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Поздравление с Днем охранно-конвойной службы МВД РФ на 13 мая для самых отважных

8:02:365/13/2021Фото: 100cards.ru
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День конвоира или День охранно-конвойной службы МВД РФ отмечается 13 мая.

День охранно-конвойной службы МВД РФ

Не на шутку трудишься, домой приходишь без сил,
И порой бывает так, что свет тебе не мил,
Но вот так бывает, силы уходят на то,
Чтобы добиться в этом мире душевной чистоты!
Что поделать, такая ваша доля,
Охранять тех, кому урезана воля,
Дорогие конвоиры! Берегите себя!
Ведь дома каждый день вас ждет ваша семья!

***

С Днем конвоира! Охранная служба!
Вас поздравить сегодня очень нужно,
Помочь вам снять рабочий стресс,
Перевести на другое ваш интерес!
Вот сальцо, огурчик, и бокал пивка,
Чтоб расслабились хотя бы слегка,
Очень советуем вам отдохнуть,
И дальше продолжить сложный ваш путь!

***

Дорогой конвоир! У меня к тебе разговор!
Твой подопечный, мошенник и вор,
Так у тебя на них хватает терпения?
Где к работе берешь ты вдохновение?
Ведь приятного в твоей работе – ноль,
Сплошная грусть, печаль и боль,
Хотим пожелать тебе удачи большой,
Больше улыбайся и думай о себе, мой дорогой!

***

День конвоира! Нужно это дело обмыть!
Сколько же можно по течению плыть?
Стены, решетки, коридоры, замки,
Умереть же можно от тоски!
Мы пришли к тебе тебя развеселить,
Ну, конечно же, мы будем пить!
Пиво нельзя, будем пить лимонад,
Чтоб хоть как-то был ты рад!

***

У нас на сердце тихо и спокойно,
Ведь службу свою несешь ты достойно,
Так пусть же и тебя обойдут печали,
И нервы будут крепче любой стали!
С Днем конвоира! Здоровья тебе!
Тебе, и всей твоей семье!
Коллегам, друзьям, знакомым, соседям!
Сослуживцам, одноклассникам, внукам и детям!

Источник: pozdravik.ru, 100cards.ru

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