Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 мая 2021 в России и мире

• Мусульманский праздник разговения «Ураза-Байрам» (Eid al-Fitr)
• Всемирный день одуванчика (World Dandelion Day)
• День Черноморского флота ВМФ РФ
• День рождения застёжки-липучки
• Всемирный день коктейля (World Cocktail Day)
• Международный день хумуса (International Hummus Day)
• День охранно-конвойных подразделений МВД РФ (День конвоира)
• День памяти святителя Игнатия Брянчанинова
• День памяти святого апостола Иакова Зеведеева
• Глобальный день инженерного дела (IEEE Global Engineering Day)
• Католическое Вознесение Господне (Ascension Day)
• День грозового гонга
• День леденцов от кашля (Cough Drop Day)
• Всемирный день техники для будущего
• День яблочного пирога (National Apple Pie Day) - США
• День прыгающей лягушки (National Frog Jumping Day) - США
• День фруктового коктейля (National Fruit Cocktail Day) - США
• День отца (Vatertag) - Германия
• День лепрекона (Leprechaun Day) - США
• День отмены рабства (Pretos Velhos Festival) - Бразилия
• День святой Марии - Колумбия
• Вознесение Господне (Амбарцум) - Армения
• День рождения короля (King Norodom Shiamoni`s Birthday) - Камбоджа
• День Фатимской Богоматери - Португалия
• День гренок (National Crouton Day) - США
• День Гарланда - Нигерия, Конго
• День Ротума (Rotuma Day) - Фиджи
• Hari Raya Puasa - Сингапур
• День Серватия Маастрихтского (Saint Servatius Day) - Нидерланды
• День «Лучшего стрелка» (Top Gun Day) - США
• День гирлянд в Абботсбери (Abbotsbury Garland Day) - Великобритания
• Именины у Василия, Игнатия, Максима, Никиты, Иакова
• Яков Тёплый
Важные события
1524 состоялась закладка собора Смоленской иконы Богоматери — главного храма московского Новодевичьего монасты.
1754 вышел указ об учреждении в России первого банка
1783 дата основания Черноморского флота России.
1829 Пушкин отправился из Москвы на Кавказ в действующую армию.
1845 в России учреждена Императорская служба мер и весов.
1895 указом Николая II на вооружение русской армии принимаются солдатская и офицерская модификации револьвера системы Нагана.
1907 открылся V съезд РСДРП, проходивший в Лондоне по 1 июня и получивший название Лондонского Съезда. Среди делегатов — Ленин, Сталин, Троцкий.
1913 в Петербурге совершил первый полёт первый в мире 4–моторный самолёт «Русский витязь» (общая масса около 5 000 кг), построенный на Русско–Балтийском заводе по проекту авиаконструктора И. И. Сикорского. На его базе вскоре был создан более совершенный воздушный гигант «Илья Муромец», который использовался во время первой мировой войны.
1918 Декрет ВЦИК и Совнаркома «О предоставлении народному комиссару чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими».
1919 начало наступления белогвардейской Северо–Западной армии Н. Н. Юденича на Петроград
1921 Совнарком издал декрет об организации домов отдыха.
1925 открыт III съезд Советов СССР.
1927 в Киеве создан футбольный клуб «Динамо Киев».
1930 убит последний дикий сумчатый волк.
1942 Таня Савичева сделала в своём дневнике последние записи: «Мама в 13 мая в 7–30 утра», «Савичевы умерли», «Умерли все», «Осталась одна Таня».
1949 катастрофа Ил–12 под Новосибирском. Погибли 25 человек.
1982 с космодрома Байконур осуществлён запуск советского пилотируемого космического корабля Союз Т–5.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend