Трем знакам зодиака сказочно повезет с 13 мая по 28 июля 2021: Юпитер уходит из Водолея и входит в Рыбы

Юпитер покидает знак зодиака Водолей 13 мая и входит в Рыбы, двенадцатый солнечный дом духовности, где он ретроградится 20 июня 2021 года, и это сильно изменит ситуацию для некоторых знаков зодиака.
Трем знакам зодиака во время Юпитера в Рыбах с 13 мая по 28 июля 2021 года повезет.
Но с 13 мая по 28 июля 2021 года будут наполнены надеждой, ростом, большими просторами и удачей, что может привести к большим деньгам, новой работе или процветающей личной жизни, пишет yourtango.com.
Итак, кому повезло на этой неделе? Это не просто бойкая вступительная фраза - это реальность.
На этой неделе есть три знака зодиака, которым определенно повезет, и эта удача вступит в силу с 13 мая, сразу после того, как Юпитер войдет в Рыбы, но энергию можно почувствовать и сейчас.
Ах, Юпитер, планета роста и расширения. С этой планетой в небе, входящей в Рыбы, мы смотрим на какую-то безумную возможность для финансового успеха ... если вы попадете под эти знаки гороскопа.
Рыбы - очень продуманный знак гороскопа - вместе с Юпитером мы говорим о способности продумать вещи, чтобы, действуя в соответствии с ними, мы гарантировали наш успех.
Итак, у нас есть хорошо проработанная идея-работа, смешанная с безумной удачей Юпитера, которая строит и развивает идею и приводит эту идею в щедрые плоды. Другими словами, то, что вы думаете, вы проявляете - и 13 мая наступает время БИНГО.
То, что выделены определенные знаки, не означает, что остальные знаки ничего не получают; о, да - Юпитер слишком огромен, чтобы не разделить богатство "дня удачи'', - но он действительно способствует определенным знакам гороскопа, и если вы родились под одним из них, есть исключительный шанс, что вы будете работать с большой удачей в этот день ... который может длиться неделю или месяцы, в зависимости от того, что вы сделаете с этой удачей!
Какие знаки наиболее удачливы во время Юпитера в Рыбах, начиная с четверга, 13 мая?
Овен (21 марта - 19 апреля)Счастливое число 13 вот-вот взорвет ваш мир (ОЧЕНЬ хорошим способом), но все дело в сроках, Овен. Помните, что это транзит, который происходит 13-го числа - это означает, что вам нужно обратить внимание на то, что происходит в вашей жизни в этот день, иначе вы можете пропустить.
Это может выглядеть как вложение денег или ... в азартные игры. Вот в чем суть удачи, верно? Случайная удача, основанная на не совсем случайном решении ... вкладывайте деньги с умом - потом зарабатывайте деньги в изобилии.
Вы также можете применить это уравнение к сфере любви, романтики, работы или путешествий, то есть если вы решите реализовать какой-то план (пригласить кого-то на свидание, сыграть в лотерею, попросить повышение) - тогда это самое время сделать это.
Юпитер любит Овна , это своего рода товарищество на «большой планете». Юпитер признает Овна сильным игроком, и благодаря смягчающему эффекту Рыб происходит то, что удачливые Овны умеют изощрять себя во всем, что они хотят, просто потому, что в этот день им благоприятствует череда созвездий и планет.
Что делать? Воспользуйтесь преимуществом, Овен. Будьте воином, которым вы являетесь, и сражайтесь за повышение, просите о повышении по службе, дайте этому человеку знать, что вы его любите, вкладывайтесь в то, во что верите только вы ... удача на вашей стороне; сделать правильную вещь.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)В этом нет ничего удивительного, Стрелец, поскольку вами управляет Юпитер и вы знаете, насколько широким может быть его влияние, когда дело доходит до непредубежденного мышления и огромного потенциала.
13 мая все, к чему вы прикасаетесь, станет золотом, а это значит, что вам нужно очень четко указать, что вы хотите проявить.
Пространство Юпитера работает в обоих направлениях, что означает, что у него есть почти бесконечный потенциал как для неправильного, так и для правильного пути - вот где вы вступаете.
У вас есть свобода воли, и есть хороший шанс, что вы хотите хорошей, счастливой жизни - возьмите четверг, чтобы сосредоточиться на том, чего вы хотите, и полностью отпустить то, что вам больше не служит. Утверждения - это то, что сегодня для тебя, Саг: «Я думаю, следовательно, я ...».
Интеллектуальный толчок силы Рыб поможет вам сосредоточиться, поэтому мы смотрим на идею проявления вашей воли с большим успехом, основанной на полной вере в вашу способность создавать свой мир таким, каким он вам нравится.
Сегодня 13 мая - день, когда вы получили дар; Вы МОЖЕТЕ проявить удачу сегодня. Вы можете заработать деньги сегодня . Если вы используете магию этого удивительного дня для создания силы позитива в своей жизни, вы быстро сможете наладить свою жизнь.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)Вы, мой друг, испытаете счастливое улучшение практически во всех сферах своей жизни, начиная с 13 мая. В зависимости от того, как вы работаете с магией Рыб в этот день, вы потенциально можете повлиять на всю оставшуюся жизнь.
Работа Юпитера в Рыбах оказывает разумное влияние на вашу повседневную жизнь, а это означает, что ваш выбор в этот день будет разумным, осознанным и сбалансированным.
Здесь нет места для драмы, и это не тот день, когда вы ограничиваете свое мышление - Юпитер - это планета расширения, а это означает, что вам нужно расширить свой диапазон возможностей и верить всем сердцем, что вы хотите, то и можете. получать.
Это день денег для вас, и эти деньги потенциально могут быстро попасть на ваш банковский счет - если вы продумаете свой план и своевременно выполните его.
Итак, если вы хотите купить что-то особенное - например, дом - это подходящий день, чтобы подписать бумаги. Если вы хотели вложить деньги - это день, когда нужно вкладывать деньги.
А если вы оказались на стороне чьего-то денежного подарка - откройте руки и позвольте ему течь по вашей дороге . Ни в чем не сомневайтесь в этот день, так как есть большой потенциал для крупного выигрыша или удовлетворительного повышения зарплаты.
13-го числа возможно все, поэтому лучше всего оставаться открытым, оставаться благодарным и впитывать всю удачу, которую вы можете - потому что она здесь сейчас, и все мы знаем, что удача редко длится вечно .