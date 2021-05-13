Через два дня после положительного теста на ковид умерла 15 летняя школьница

Пятнадцатилетняя девочка из Иллинойса умерла от COVID-19 всего через два дня после положительного результата теста на болезнь.
Дикота Морган, первокурсница средней школы Болингбрук, недавно отметила свое пятнадцатилетие. Но в воскресенье девочка сказала родителям, что плохо себя чувствует.
«В воскресенье мы вышли рано, она позвонила нам и сказала, что проснулась, чувствуя головокружение и слабость, и она кашляла по телефону», - сказала WGN9 Кристал Морган, мать девочки.
Семья сказала, что их дочь, которая преуспела в школе и спорте, не имела известных ранее существовавших заболеваний и до недавнего времени была совершенно здоровой, хотя в субботу она жаловалась на головную боль, сообщает CBS Chicago.
По прошествии выходных ее состояние, похоже, ухудшилось, и родители девочки начали беспокоиться.
«У нее просто не все хорошо, она слишком устала, и от кашля, и от жара, поэтому примерно к 5 часам я сказал, что сделаю вам тест на COVID, потому что я немного беспокоюсь, что у вас может быть COVID. ", - сказала Кристал Морган WGN9.
В воскресенье пятнадцатилетняя девочка прошла экспресс-тест на COVID, который купила ее мама, и результат оказался положительным. Ее старшая сестра также показала положительный результат на болезнь.
К понедельнику состояние девочки ухудшилось настолько, что ее пришлось госпитализировать в центральную больницу DuPage Northwestern Medicine в Уинфилде, штат Иллинойс.
Рано утром во вторник скончалась Дикота Морган.
«Она была совершенно здорова ... и она заболела COVID, и он забрал ее», - сказал WGN9 отец девочек, Рашад Бингхэм.
Семья рассказала о своих страданиях из-за потери дочери.
«Когда мне сказали, что моего ребенка больше нет, я упал на пол и плакал, и я кричал, и я кричал, я просто не мог в это поверить - и доктор упал со мной на пол, плакал вместе со мной и держал меня, "Кристал Морган сказала WGN9.
"Потеря ее оставит пустоту во всех, кто ее знал - во всех членах семьи, от тренеров и учителей до ее друзей и семьи - я сочувствую всем, потому что я точно понимаю, через что они проходят, потому что я собираюсь через это тоже ", - сказала мать CBS.
После смерти дочери члены семьи заявили, что хотят повысить осведомленность о том, что дети не застрахованы от рисков, связанных с вирусом . Кроме того, они призвали родителей вакцинировать своих детей, как только прививка станет доступной для младших возрастных групп.
"Как только это станет доступно младенцам, я думаю, они должны это сделать, сделайте это, потому что вы никогда не знаете, я этого не ожидал. Она была здорова, я чувствую, я не знаю, я просто чувствую, что я ограбили, меня ограбили », - сказала ее мать WGN9.
Источник: newsweek.com