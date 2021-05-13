Торжественные открытки на День Черноморского флота 13 мая для смелых моряков и поздравления для СМС

Пускай сегодня все – от юнги и до енерала
День флота в Черном море отмечают,
Чтоб мощь и сила ваша лишь крепчала,
Пусть воды теплые эсминцы рассекают.
Пусть вас ветра попутные целуют,
Пусть чайки поздравленья вам несут,
Пусть вся страна вас славит и ликует,
Пусть ваши семьи верят в вас и ждут.
Вы – наша сила, наши южные ворота,
Вы – наша гордость, наши сила и оплот,
Средь волн морских служить – ваша работа,
Так с днем рожденья, Черноморский славный флот.
Вы на воде кордон России стережете с юга,
Шпионам вражеским там бесполезно лезть,
Служите верно и держитесь друг за друга,
В мужскую дружбу верьте и в достоинство, и в честь.
В Черном море Черноморский славный флот
Несет дозор, Россию с юга защищает,
Наш мирный сон он храбро бережет,
Вас, моряки, с днем флота поздравляем.
Пусть непогода, ветер, шторм и ураган
Вас с курса ни за что не смогут сбить,
На вас равнение пусть держит каждый мальчуган,
Чтоб только лучшие на флот пошли служить.
Пусть Черноморский славный южный флот
Салютом в море праздник свой отметит,
Вам вся страна привет с поклоном шлет,
Парней в тельняшках славят взрослые и дети.
Пусть ваши семьи ждут всегда на суше,
Пусть будет жизнь морской блестящей гладью,
Пусть Бог хранит морские ваши души,
Пускай на службе будет все легко и гладко.
Источник: bipbap.ru, pozdravik.ru