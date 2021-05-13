Торжественные открытки на День Черноморского флота 13 мая для смелых моряков и поздравления для СМС
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Торжественные открытки на День Черноморского флота 13 мая для смелых моряков и поздравления для СМС

1:30:315/13/2021Фото: bipbap.ru
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13 мая отмечается профессиональный праздник у моряков - День Черноморского флота ВМФ РФ.

День Черноморского флота ВМФ России

Пускай сегодня все – от юнги и до енерала
День флота в Черном море отмечают,
Чтоб мощь и сила ваша лишь крепчала,
Пусть воды теплые эсминцы рассекают.
Пусть вас ветра попутные целуют,
Пусть чайки поздравленья вам несут,
Пусть вся страна вас славит и ликует,
Пусть ваши семьи верят в вас и ждут.

День Черноморского флота ВМФ России

Вы – наша сила, наши южные ворота,
Вы – наша гордость, наши сила и оплот,
Средь волн морских служить – ваша работа,
Так с днем рожденья, Черноморский славный флот.
Вы на воде кордон России стережете с юга,
Шпионам вражеским там бесполезно лезть,
Служите верно и держитесь друг за друга,
В мужскую дружбу верьте и в достоинство, и в честь.

День Черноморского флота ВМФ России

В Черном море Черноморский славный флот
Несет дозор, Россию с юга защищает,
Наш мирный сон он храбро бережет,
Вас, моряки, с днем флота поздравляем.
Пусть непогода, ветер, шторм и ураган
Вас с курса ни за что не смогут сбить,
На вас равнение пусть держит каждый мальчуган,
Чтоб только лучшие на флот пошли служить.

День Черноморского флота ВМФ России

Пусть Черноморский славный южный флот
Салютом в море праздник свой отметит,
Вам вся страна привет с поклоном шлет,
Парней в тельняшках славят взрослые и дети.
Пусть ваши семьи ждут всегда на суше,
Пусть будет жизнь морской блестящей гладью,
Пусть Бог хранит морские ваши души,
Пускай на службе будет все легко и гладко.

День Черноморского флота ВМФ России

Источник: bipbap.ru, pozdravik.ru

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