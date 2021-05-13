Необычные места для свадьбы в Москве: что наиболее популярно?

Сегодня в столице для проведения выездных церемоний бракосочетания доступно более 30 площадок. Это не только старинные усадьбы, парки, небоскребы, модные рестораны и отели. Пожениться можно в «Москвариуме», Московском планетарии, на ипподроме, на футбольном поле и в других необычных местах, рассказал сайт правительства Москвы.
По информации Управления ЗАГС Москвы, в 2019–2020 больше всего пар (1126) провели выездную регистрацию в особняке Royal на Малой Ордынке, особняке Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке (821 пара), особняке XVIII века на Волхонке (866 пар) и в доме торжеств Safisa (766 пар). Эти площадки можно назвать традиционными, так как они подходят для проведения классических торжеств. Но есть и пары, которые хотят провести свой праздник в удивительном месте.
Стадион «Спартак»
Пожениться можно у кромки поля прямо под открытым небом. В выбранный день весь стадион принадлежит только жениху и невесте, и их гостям. Скамейки запасных предназначаются родственникам и друзьям пары. Имена новобрачных загораются на табло и после обмена кольцами высвечивается счет 1:1. Чтобы провести регистрацию на стадионе, необходимо подать заявление на портале mos.ru или в Тушинском отделе ЗАГС.
Деловой центр «Москва-Сити»
Можно провести регистрацию брака на высоте 354 метра над землей. Торжественные церемонии проходят в башне «Око». Особенностью свадебного зала являются большие панорамные окна, из которых открывается отличный вид на город. После молодожены смогут бесплатно подняться на открытую смотровую площадку и сделать фотографии. Помимо этого, вечером можно будет понаблюдать за звездным небом из телескопа. Забронировать дату регистрации можно в Хамовническом отделе ЗАГС или через заявление на портале mos.ru.
Центральный московский ипподром
Зарегистрировать отношения можно на самом большом в России ипподроме. Его здание похоже на дворец с величественными колоннами и парадным входом. Брачующихся сразу встретит нарядный жокей с пони по кличке Норзенайс. Церемония свадьбы пройдет в колонном зале, после жених и невеста смогут побывать на трибунах, с которых Николай II любил наблюдать за скачками. Дополнительно можно устроить фотосессию с лошадьми, катание на тройке, прогулку верхом или в свадебном экипаже. Чтобы забронировать дату регистрации брака на Центральном московском ипподроме, нужно подать заявление на портале mos.ru или в Хорошевском отделе ЗАГС.
Московский планетарий
Торжества также проходят на втором этаже музея Урании. Здесь можно увидеть огромные глобусы Земли, Луны, Марса и Венеры и масштабную модель Солнечной системы. После росписи жених и невеста смогут пофотографироваться на фоне экспонатов планетария. Гости молодоженов в это время смогут послушать экскурсию в музее Урании или посмотреть фильм в Большом звездном зале. Для бронирования даты торжества в Московском планетарии необходимо подать заявление на портале mos.ru или в Дмитровском отделе ЗАГС.
Останкинская телебашня
Регистрация в башне начнется с бесплатной экскурсии. Гид проводит брачующихся и гостей в интерактивный музей, расскажет об этапах строительства самой высокой телебашни в Европе и предложит поучаствовать в составлении рейтинга телевизионных программ. Особое внимание уделят метеорологическим наблюдениям, которые ежедневно ведутся с башни. После все поднимутся за закрытую смотровую площадку на высоте 337 метров. Главная ее особенность ― частично застекленный пол. Здесь под аккомпанемент скрипки пара обменяется кольцами. Забронировать дату можно через портал mos.ru или в Медведковском отделе ЗАГС.
«Москвариум»
Церемония проходит возле главного большого аквариума, в котором находятся более 300 обитателей. Это акулы, скаты, мурены, морские черепахи и другие. Дополнительно за плату для молодоженов украсят экзотическими цветами свадебную арку, устроят фотосессию с морскими животными, проведут экскурсию по залам. Для них даже может сыграть арфист. Помимо этого, для молодых и их гостей сотрудники океанариума могут организовать подводное шоу с русалками или выступление с косатками. Провести торжество в «Москвариуме» можно, подав заявление на портале mos.ru или во Дворце бракосочетания на ВДНХ.