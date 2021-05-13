Морские открытки с Днем Черноморского флота ВМФ России на 13 мая и короткие поздравления
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Морские открытки с Днем Черноморского флота ВМФ России на 13 мая и короткие поздравления

5:00:335/13/2021Фото: fresh-cards.ru
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День Черноморского флота ВМФ России отмечается 13 мая.

День Черноморского флота ВМФ России

Ваша сила и мощь очевидны,
Ваша служба, настоящий профессионализм,
Энтузиазм морской производит впечатленья,
Хотя порою вас подвергает риск.
С днём Черноморского флота России поздравляем,
Службы мирной и спокойной желаем,
Пускай фортуна вам улыбается всегда,
Пусть добрый ангел хранит от бед и зла.

День Черноморского флота ВМФ России

Вы флоту сердца свои открыли,
Вас манит необъятный водный простор,
Желаем вам семь футов под килем,
Пусть никогда не увядает ваш задор.
С днём ВМФ России поздравляем от души,
Пусть непременно сбываются ваши мечты,
Всех благ вам, мира, радости, добра,
Пусть будет благодатной к вам судьба.

День Черноморского флота ВМФ России

Сегодня день Черноморского флота России,
Примите поздравленья, бесстрашные моряки,
В штормах пропитанные солью, вы непобедимы,
Похвалы и восхищенья достойны вы.
С днём ВМФ России вас поздравить рады,
Пусть будет для вас служба наградой,
Пусть судно не знает ни штормов, ни цунами,
Пускай попутный ветер всегда будет с вами.

День Черноморского флота ВМФ России

Над Черным морем солнце светит,
И белой чайкой в небе облако плывет,
Наш Черноморский флот сегодня праздник свой отметит,
Будь славен, южный наш оплот.
Семь футов мы под килем вам желаем,
В Россию полностью вернулся флот родной,
Единства, дружбы крепкой вам желаем,
Как хорошо, что есть на свете счастье – путь домой.

День Черноморского флота ВМФ России

Источник: fresh-cards.ru, pozdravik.ru

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