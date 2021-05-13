Поздравления для католиков на Вознесение Господне 13 мая 2021 года в стихах
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Поздравления для католиков на Вознесение Господне 13 мая 2021 года в стихах

6:00:295/13/2021Фото: bonnycards.ru
0

13 мая 2021 года католическая церковь отметит большой праздник Вознесения Господня.

Вознесение Господне

Сегодня праздник Великий,
Сегодня когда собой,
Искупил все грехи человечества,
Славный Иисус святой.
Так возрадуемся чуду,
Будем чтить его всегда,
Будем верить в его силу,
И уйдет от нас беда.

***

Сегодня Вас и вашу семью,
Спешу поздравить со светлым днем,
Когда вознесся Иисус,
И растворился в небе голубом.
Для нас страдал,
Чтоб искупить грехи,
Так почитайте же его,
Его поступки велики.

***

Святой праздник сегодня,
Вознесение Господне,
Проведем его вместе мы,
И отмолим наши грехи.
Пусть Иисус защищает вас,
От злых поступков, завистливых глаз,
Пусть он будет в каждой семье,
Окружать вас любовью везде.

***

Мы празднуем с вами сегодня,
Святое Вознесение Господне,
Мы посылаем молитвы в небеса,
Устремляем туда глаза.
Мы хотим Бога за все благодарить,
За то, что он позволил нам жить,
За то что искупил наши грехи,
За все благодарим его мы.

***

Вознесение Господне,
Праздник светлый у нас сегодня,
Я желаю вам в этот час,
Лучшего всего для вас,
Пусть любовь в доме цветет
Пусть беда навсегда уйдет,
Пусть Иисус вам помогает,
И никогда ваш дом не оставит.

Источник: bonnycards.ru, pozdravik.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
поздравленияпраздникивознесение господнеоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Поздравления для католиков на Вознесение Господне 13 мая 2021 года в стихах
    6:00:29 5/13/2021
    Поздравления для католиков на Вознесение Господне 13 мая 2021 года в стихах
    БердскДве сильнейших магнитных бури 13 мая 2021: как метеопатам пережить 6-дневный космический шторм
    5:50:34 5/13/2021
    Две сильнейших магнитных бури 13 мая 2021: как метеопатам пережить 6-дневный космический шторм
    Морские открытки с Днем Черноморского флота ВМФ России на 13 мая и короткие поздравления
    5:00:33 5/13/2021
    Морские открытки с Днем Черноморского флота ВМФ России на 13 мая и короткие поздравления
    Необычные места для свадьбы в Москве: что наиболее популярно?
    4:00:50 5/13/2021
    Необычные места для свадьбы в Москве: что наиболее популярно?
    Через два дня после положительного теста на ковид умерла 15 летняя школьница
    3:00:59 5/13/2021
    Через два дня после положительного теста на ковид умерла 15 летняя школьница
    Трем знакам зодиака сказочно повезет с 13 мая по 28 июля 2021: Юпитер уходит из Водолея и входит в Рыбы
    2:00:19 5/13/2021
    Трем знакам зодиака сказочно повезет с 13 мая по 28 июля 2021: Юпитер уходит из Водолея и входит в Рыбы
    Торжественные открытки на День Черноморского флота 13 мая для смелых моряков и поздравления для СМС
    1:30:31 5/13/2021
    Торжественные открытки на День Черноморского флота 13 мая для смелых моряков и поздравления для СМС
    Отчего умерла Юлия Норкина?
    1:00:18 5/13/2021
    Отчего умерла Юлия Норкина?
    Самые лучшие даты по лунному календарю на 13-31 мая 2021: для посева, денег, стрижки волос
    11:20:34 5/12/2021
    Самые лучшие даты по лунному календарю на 13-31 мая 2021: для посева, денег, стрижки волос
    Какие женщины читают такие эротические романы, как «Пятьдесят оттенков серого»?
    11:02:08 5/12/2021
    Какие женщины читают такие эротические романы, как «Пятьдесят оттенков серого»?