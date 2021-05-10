Тетрадки на ветру жгут школьницы перед ЕГЭ-2021 на пляже Бердская коса. Смотрите фото последствия майских выходных и на ящерку
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Тетрадки на ветру жгут школьницы перед ЕГЭ-2021 на пляже Бердская коса. Смотрите фото последствия майских выходных и на ящерку

5:25:035/10/2021,Дмитрий ПарыгинФото: Дмитрия Парыгина
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На территории парка зарегистрировано множество растений, в том числе 3 вида занесённых в Красную книгу Новосибирской области, и животных, в том числе 9 видов, занесённых в Красную книгу. Это накладывает определённые правила пользования данным парком, в частности, запрещено разведение костров на его территории, кроме специально отведённых мест.

Остатки костров можно найти прямо под деревьями или рядом с объявлениями, запрещающими разжигание огня
Остатки костров можно найти прямо под деревьями или рядом с объявлениями, запрещающими разжигание огня

В последний день майских праздников, 10 мая 2021 года, «Курьер. Среда. Бердск» посетил парк Бердская Коса. Здесь открывается роскошный вид — слева на «ГЭС», справа – на посёлки Новый и Речкуновку. Над деревьями кружат птицы, вода прозрачная, а песок чистый. Но под ноги всё равно лучше смотреть — иначе можно случайно наступить на какое-нибудь крохотное животное.

Ящерица
Ящерица

Та же ящерица, но рядом со следом ботинка для масштаба
Та же ящерица, но рядом со следом ботинка для масштаба

В целях сохранности этого чудесного места Бердская Коса относится к особо охраняемым природным территориям (ООПТ). На территории парка зарегистрировано множество растений, в том числе 3 вида занесённых в Красную книгу Новосибирской области, и животных, в том числе 9 видов, занесённых в Красную книгу. Это накладывает определённые правила пользования данным парком, в частности, запрещено разведение костров на его территории, кроме специально отведённых мест. Об этом предупреждают надписи на многих деревьях.

Предупреждения висят по всей территории
Предупреждения висят по всей территории

Увы, но следы костров после майских праздников можно найти очень просто, некоторые — прямо на траве или даже под деревьями с предупреждениями о постановлении правительства.

Дерево с предупреждением, Бердская Коса
Дерево с предупреждением, Бердская Коса

Остатки костра под деревом, Бердская Коса
Остатки костра под деревом, Бердская Коса

Костёр очень близко к траве
Костёр очень близко к траве

По поводу происходящего "Курьер. Среда. Бердск" взял комментарий у сторожа Бердской Косы Александра.
- Людям всё равно, особенно молодёжи, особенно девчонкам. К ЕГЭ готовятся, тетради рвут и на ветру стоят, зажигалкой поджигают. А если из рук вырвет, мы же все тут сгорим. Нужны дружинники, как раньше мы ходили, добровольная народная дружина, с участковым, который имел бы право их (нарушителей) штрафовать. А я не имею права штрафовать, могу только бегать и тушить остатки за ними, - жалуется работник парка.

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Бердская косакострышашлыкипарк Бердская КосаОсобо Охраняемые Природные Территории
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