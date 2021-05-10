Тетрадки на ветру жгут школьницы перед ЕГЭ-2021 на пляже Бердская коса. Смотрите фото последствия майских выходных и на ящерку

В последний день майских праздников, 10 мая 2021 года, «Курьер. Среда. Бердск» посетил парк Бердская Коса. Здесь открывается роскошный вид — слева на «ГЭС», справа – на посёлки Новый и Речкуновку. Над деревьями кружат птицы, вода прозрачная, а песок чистый. Но под ноги всё равно лучше смотреть — иначе можно случайно наступить на какое-нибудь крохотное животное.
В целях сохранности этого чудесного места Бердская Коса относится к особо охраняемым природным территориям (ООПТ). На территории парка зарегистрировано множество растений, в том числе 3 вида занесённых в Красную книгу Новосибирской области, и животных, в том числе 9 видов, занесённых в Красную книгу. Это накладывает определённые правила пользования данным парком, в частности, запрещено разведение костров на его территории, кроме специально отведённых мест. Об этом предупреждают надписи на многих деревьях.
Увы, но следы костров после майских праздников можно найти очень просто, некоторые — прямо на траве или даже под деревьями с предупреждениями о постановлении правительства.
По поводу происходящего "Курьер. Среда. Бердск" взял комментарий у сторожа Бердской Косы Александра.
- Людям всё равно, особенно молодёжи, особенно девчонкам. К ЕГЭ готовятся, тетради рвут и на ветру стоят, зажигалкой поджигают. А если из рук вырвет, мы же все тут сгорим. Нужны дружинники, как раньше мы ходили, добровольная народная дружина, с участковым, который имел бы право их (нарушителей) штрафовать. А я не имею права штрафовать, могу только бегать и тушить остатки за ними, - жалуется работник парка.