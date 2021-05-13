Задыхающуюся 3-летнюю девочку спасли полицейские в Новосибирске. Подробности инцидента
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Задыхающуюся 3-летнюю девочку спасли полицейские в Новосибирске. Подробности инцидента

8:25:145/13/2021Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области
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У ребенка в машине начались судороги, родители не могли добраться до «скорой» в потоке машин.

Сотрудники ДПС помогли машине с больным ребенком добраться до медиков

10 мая в половине шестого вечера семья с трехлетней девочкой ехала на автомобиле в сторону Новосибирска.

Внезапно ребенок начал задыхаться, у девочки начались судороги. Родители вызвали «скорую помощь», которая выехала навстречу.

В это время на трассе был очень плотный поток машин и родители поняли, что могут не успеть доехать до медицинских работников. Отец малышки-инвалида обратился за помощью к сотрудникам ДПС, которые несли службу.

Андрей Васильев и Иван Батюков сопроводили автомобиль с ребенком на служебной машине с включенными световыми и звуковыми сигналами. Через несколько минут девочку приняли в машине «скорой помощи», которая выехала из поселка Коченево.

Грамотные и оперативные действия сотрудников ДПС помогли девочке выжить. Родители искренне поблагодарили спасителей своего ребенка, пишут на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области.

«Сотрудники очень оперативно отреагировали и оказали необходимую помощь нашей девочке! Спасибо большое за отзывчивость!».

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судорогиспасение ребенкапомощь сотрудников ДПС
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