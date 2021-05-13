Какой сегодня церковный праздник 13 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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13.05
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Какой сегодня церковный праздник 13 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:385/13/2021Фото: pixabay
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Запрещалось сегодня женщинам заплетать косы. Нельзя было отправляться в поездки, вспоминать прошлое.

церковь
Сегодня нет поста

Православные праздники 13 мая

Апостола Иакова Зеведеева
Обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского
Святителя Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского
Святителя Доната, епископа Еврийского

Народные праздники


Яков Теплый

В этот праздник чтят память апостола Иакова Зеведеева, брата апостола Иоанна Богослова.

На Руси в эту пору заканчивалась пора свадеб. Причиной служило начало полевых работ и исход зимних припасов.

В этот день принято купаться в воде из растопленного мартовского снега. Считается, что такой обряд способен уберечь от болезней.

Дождливая погода в этот день предвещает много свадеб осенью.

Запрещалось сегодня женщинам заплетать косы. Нельзя было отправляться в поездки, вспоминать прошлое.

Приметы


  • Тёплый вечер и звёздная ночь предвещают хороший урожай.
  • Ясный восход солнца – ждите хорошего лета.
  • Берёза зеленеет за 5–6 дней до средней температуры суток +10°.
  • Цветёт черёмуха – холод приносит.
  • Звезды 13 мая спрятались – будет дождь.

Источник: my-calend

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