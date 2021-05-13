Отчего умерла Юлия Норкина?
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Отчего умерла Юлия Норкина?

1:00:185/13/2021,Ирина НоваяФото: instagram.com/norkinanorkina
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Сам Андрей на бурные обсуждения в интернете причины смерти супруги отвечает так: "Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди".

Юлия Норкина – российская журналистка, радио- и телеведущая, создатель авторских программ
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В начале июня 2020-го в 52 года скончалась российская радиоведущая Юлия Норкина. Её близкие говорят, что причиной смерти стал инфаркт, однако другие источники отмечают, что дело обстояло иначе – ведущая покончила с собой. Рассмотрим биографию и версии смерти Норкиной.

Дела семейные

Юлия родилась в 1967 году в Москве. Семья Рыбаковых была вполне благополучной: отец – таксист, мать – выпускница консерватории. Тогда ещё Рыбакова, Юлия получила два высших образования. Затем был первый муж, ребёнок от него и развод. В 1992 году Юлия устроилась на «Радио 101». Её коллегой оказался руководитель службы информации Андрей Норкин. Несколько лет их отношения оставались рабочими, Андрей поддерживал молодую ведущую. Позже они стали встречаться и поженились. Став Норкиной, Юлия родила дочь Александру.

В начале двухтысячных Юлия вместе с мужем работала на радиостанциях «Говорит Москва» и «Эхо Москвы». В 2017 году супруги стали выходить в эфир «Комсомольской правды» с радиопередачами «Простыми словами» и «120 минут с Андреем и Юлией Норкиной». Юлию, как состоявшегося эксперта, стали приглашать в эфиры телепередач, среди которых «Пусть говорят» и «Звёзды сошлись».

Параллельно росла и семья Норкиных. В 2002-м они усыновили Артёма, а позже и Алексея – его брата. Родная мать от мальчиков отказалась, оставив в детдоме сначала одного, а затем второго.

Норкины стали жить в загородном доме, взятом в ипотеку. Издание «Биограф» говорит, что Юлия временно стала домохозяйкой, чтобы заботиться о детях и животных – кошках, собаках и лошадях.

Позже Юлия вернулась на радио. Её последний эфир состоялся 26 апреля 2020 – это была часть марафона в поддержку медиков, сражающихся с коронавирусом.

Официальная версия

5 июня 2020 в соцсетях Андрея Норкина появилось трогательное сообщение о смерти Юлии. Друг семьи Норкиных Евгений Спицын рассказал «Комсомольской правде», что Юлия умерла от инфаркта. Близкие и раньше знали о её слабом сердце. По их версии, ведущую добила ситуация с сыновьями – с ними было нелегко и в средней школе, а теперь настал черёд переходить в старшую. Стресса добавила и пандемия коронавируса.

Неофициальная версия

Часть интернет-аудитории считает, что смерть Юлии была самоубийством, факт которого семья скрывает. Первым о суициде заявил блогер Антон Суворкин. После пошла целая волна комментариев, где сообщалось, что жизнерадостная ведущая в последнее время была сама не своя. Антон Суворкин выдвигает версию, что мёртвую Юлию нашли её дети.

По слухам, Андрей Норкин изменял Юлии, а та очень сильно переживала. Есть неподтверждённые версии об онкологическом заболевании, на которое Юля решила не тратить семейный бюджет.

Сам Андрей на бурные обсуждения в интернете отвечает так: "Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди".

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