Можно ли работать на огороде 13 мая в Ид аль-Фитр-2021? Покарает ли Всевышний?

Сегодня, 13 мая 2021 года, у мусульман первый день после поста Рамадан и праздник - Ураза-байрам. Пост длился 30 дней, в течение которых мусульмане соблюдали строгий пост и духовно стремились приблизиться к Всевышнему, уделяя больше времени молитве и работая над очищением себя от грехов.
Окончание Рамадана всегда отмечается большим праздником. По-арабски он называется Ид аль-Фитр.
Встав рано утром, еще до начала восхода солнца, мусульманин должен надеть на себя свежую одежду, предварительно совершив полное омовение своего тела, съесть несколько фиников (нечетное количество), запить их водой и отправиться в свою мечеть на общею праздничную молитву. Мужчинам в мечети быть обязательно, женщинам - не обязательно.
Молитва длится до обеда. После чего все начинают друг-друга поздравлять. Начинается празднование. В каждом мусульманском доме сегодня накрывается богатый праздничный стол с самыми вкусными и сытными блюдами. В этот день добрые дела прекращать нельзя. Накормленными в этот день всегда остаются и бедняки и нищие. Никому нельзя отказывать в помощи.
Запрета в исламской религии на работы по праздникам нет. Но нужно правильно понимать - что важно в данный момент. Посещение мечети и праздничная молитва - обязательны. Также полагается в этот день накормить бедных, посетить старших родственников. Часто в мусульманских регионах, как и в 2021 году, праздник Ураза-байрам объявляется официально выходным днем.
Если вы все уже успели, помолились и справились со всеми вашими делами, которых ждет от вас Всевышний, то вы можете спокойно заниматься своими делами и работать, даже на огороде.
С праздником вас!