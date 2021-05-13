Можно ли работать на огороде 13 мая в Ид аль-Фитр-2021? Покарает ли Всевышний?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли работать на огороде 13 мая в Ид аль-Фитр-2021? Покарает ли Всевышний?

8:46:445/13/2021Фото: Pixabay
0

Посещение мечети и праздничная молитва - обязательны. Также полагается в этот день накормить бедных, посетить старших родственников.

молитва, мечеть
На Уразу все мусульмане собираются на общую молитву в мечеть
Сюжет: Обряды мусульман
Как проводят ночь с 12 на 13 мая в день Ураза Байрам-2021: традиции, запреты и что нужно обязательно сделать?

Как проводят ночь с 12 на 13 мая в день Ураза Байрам-2021: традиции, запреты и что нужно обязательно сделать?Праздничный намаз на Ураза-Байрам 13 мая: В каких мечетях и в какое время начнется проповедь и богослужение в Москве в 2021 годуЕщё 49 новости

Сегодня, 13 мая 2021 года, у мусульман первый день после поста Рамадан и праздник - Ураза-байрам. Пост длился 30 дней, в течение которых мусульмане соблюдали строгий пост и духовно стремились приблизиться к Всевышнему, уделяя больше времени молитве и работая над очищением себя от грехов.

Окончание Рамадана всегда отмечается большим праздником. По-арабски он называется Ид аль-Фитр.

Встав рано утром, еще до начала восхода солнца, мусульманин должен надеть на себя свежую одежду, предварительно совершив полное омовение своего тела, съесть несколько фиников (нечетное количество), запить их водой и отправиться в свою мечеть на общею праздничную молитву. Мужчинам в мечети быть обязательно, женщинам - не обязательно.

Молитва длится до обеда. После чего все начинают друг-друга поздравлять. Начинается празднование. В каждом мусульманском доме сегодня накрывается богатый праздничный стол с самыми вкусными и сытными блюдами. В этот день добрые дела прекращать нельзя. Накормленными в этот день всегда остаются и бедняки и нищие. Никому нельзя отказывать в помощи.

Запрета в исламской религии на работы по праздникам нет. Но нужно правильно понимать - что важно в данный момент. Посещение мечети и праздничная молитва - обязательны. Также полагается в этот день накормить бедных, посетить старших родственников. Часто в мусульманских регионах, как и в 2021 году, праздник Ураза-байрам объявляется официально выходным днем.

Если вы все уже успели, помолились и справились со всеми вашими делами, которых ждет от вас Всевышний, то вы можете спокойно заниматься своими делами и работать, даже на огороде.

С праздником вас!

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
молитвамечетьпраздникирамаданураза-байраммусульманские праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Задыхающуюся 3-летнюю девочку спасли полицейские в Новосибирске. Подробности инцидента
    8:25:14 5/13/2021
    Задыхающуюся 3-летнюю девочку спасли полицейские в Новосибирске. Подробности инцидента
    Какой сегодня церковный праздник 13 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:38 5/13/2021
    Какой сегодня церковный праздник 13 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Поздравление с Днем охранно-конвойной службы МВД РФ на 13 мая для самых отважных
    8:02:36 5/13/2021
    Поздравление с Днем охранно-конвойной службы МВД РФ на 13 мая для самых отважных
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 мая 2021 в России и мире
    7:40:45 5/13/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 мая 2021 в России и мире
    БердскПогода на 13 мая в Бердске: народные приметы и почему сегодня нужно умыться снегом и подать милостыню
    6:30:42 5/13/2021
    Погода на 13 мая в Бердске: народные приметы и почему сегодня нужно умыться снегом и подать милостыню
    Поздравления для католиков на Вознесение Господне 13 мая 2021 года в стихах
    6:00:29 5/13/2021
    Поздравления для католиков на Вознесение Господне 13 мая 2021 года в стихах
    БердскДве сильнейших магнитных бури 13 мая 2021: как метеопатам пережить 6-дневный космический шторм
    5:50:34 5/13/2021
    Две сильнейших магнитных бури 13 мая 2021: как метеопатам пережить 6-дневный космический шторм
    Морские открытки с Днем Черноморского флота ВМФ России на 13 мая и короткие поздравления
    5:00:33 5/13/2021
    Морские открытки с Днем Черноморского флота ВМФ России на 13 мая и короткие поздравления
    Необычные места для свадьбы в Москве: что наиболее популярно?
    4:00:50 5/13/2021
    Необычные места для свадьбы в Москве: что наиболее популярно?
    Через два дня после положительного теста на ковид умерла 15 летняя школьница
    3:00:59 5/13/2021
    Через два дня после положительного теста на ковид умерла 15 летняя школьница