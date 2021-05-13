Пособие с 3 до 7 лет в 2021 году: Кто получит повышенное пособие на одного ребенка в 33 000 рублей в мае - деньги уже поступают на счет
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пособие с 3 до 7 лет в 2021 году: Кто получит повышенное пособие на одного ребенка в 33 000 рублей в мае - деньги уже поступают на счет

8:50:145/13/2021,Марина ВолковаФото: pixabay
0

"Я получила повышенный размер пособия на двоих своих детей. В качестве перерасчета за предыдущие месяцы на мой счет поступило около 63 000 рублей", - рассказала мама из Новосибирской области.

Повышенный размер пособия на детей от 3 до 7 лет уже поступает на счета родителей
Повышенный размер пособия на детей от 3 до 7 лет уже поступает на счета родителей
Сюжет: Все пособия Путина
Какие документы нужны для заявления на Госуслугах на новое пособие на детей от 8 до 18 лет в 5 650 рублей - полный список

Какие документы нужны для заявления на Госуслугах на новое пособие на детей от 8 до 18 лет в 5 650 рублей - полный списокПособие 10 000 в августе: Заявление на Госуслугах на детей от 6 до 18 лет - можно ли уже писать 10 мая 2021Ещё 515 новости

Повышенное пособие на детей с 3 до 7 лет начало поступать на счета родителей после 9 мая 2021. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", мама из Искитимского района Марина уже получила выплату в повышенном размере. Как выяснилось, это не так.

В мае 2021 семьи с детьми от 3 до 7 лет получили больший размер пособий, чем в предыдущем месяце. Но это связано с повышением прожиточного минимума на ребенка в этом году. Как объяснили в социальной защите Искитимского района, произведен перерасчет за первые 4 месяца 2021 года - январь, февраль, март и апрель. Разница в выплате на одного ребёнка в месяц составила 275 рублей.

В 2021 году размер прожиточного минимума на ребенка составил - 12 729,0 рубля. В 2020 году размер составлял 12 454,0 рубля. Таким образом, в начале мая семьи с детьми от 3 до 7 лет получили перерасчет в выплате исходя из размера пособия на ребенка в размере 50%.

При этом уже в мае 2021 года семьи с детьми от 3 до 7 лет получают повышенный размер пособия. Напомним, глава государства Владимир Путин анонсировал повышение выплаты в начале этого года. Предполагается, что после подсчета всех доходов семьи и имущества, сотрудники соцзащиты рассчитывают положенный размер выплаты. Если доходы семьи ниже размера прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие на детей указанного возраста назначат.

При этом в ведомстве вычислят, какой именно размер пособия вам необходим. Либо размер выплаты составит 50%, либо 75%, либо 100%.

- Я получила повышенный размер пособия на обоих своих детей. В качестве перерасчета за предыдущие месяцы на мой счет поступило около 63 000 рублей, - рассказала мама.


В 2021 году в Новосибирской области суммы такие:

50% от ПМ - 6 364,5 рублей;

75% от ПМ - 9 546,75 рублей - если при выплате в размере 50% среднедушевой доход семьи не достиг регионального прожиточного минимума;

100% от ПМ - 12 729 рублей - если при выплате пособия в сумме 75% среднедушевой доход все еще не достигает регионального прожиточного минимума.

Стоит отметить, что пособие назначается ровно на один календарный год. Новое заявление нужно писать через год. Например, в 2021 году вы подали заявление 1 апреля, значит в 2022 году нужно вновь подать заявление 1 апреля. Пособие закончат выплачивать в тот момент, когда ребенку исполнится 8 лет. Для расчета нуждаемости органы соцзащиты используют сведения о доходах, полученных семьей за год, предшествующий 4 месяцам до назначения выплаты. То есть, если семья обращается в апреле 2021 года, то будут оцениваться ее доходы в период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года включительно.

Какой доход учтут

По новым правила с 2021 года при назначении пособия учтут не только доходы семьи, но и имущество. Если в начале года этот процесс был загадкой, то сейчас уже точно изветсно. что является роскошью, а чем можно владеть, чтобы быть признанным нуждающимся. Итак, можно владеть:

1. Одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи – не менее норм, установленных на территории Новосибирской области, но не более 24 кв.м. При этом если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семьи в качестве меры поддержки. Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади не учитываются;

2. Одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи – не менее норм, установленных на территории Новосибирской области, но не более 40 кв.м. При этом если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении. Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади не учитываются;

3. Одной дачей;

4. Одним гаражом, машиноместом или двумя, если семья многодетная, в семье есть гражданин с инвалидностью или семье в рамках мер социальной поддержки выдано автотранспортное или мототранспортное средство;

5. Земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га, если участки расположены в сельских поселениях или межселенных территориях. При этом земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки многодетным, а также дальневосточный гектар не учитываются при расчете нуждаемости;

6. Одним нежилым помещением. Хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, или на садовых земельных участках, а также имущество, являющимся общим имуществом в многоквартирном доме (подвалы), или имуществом общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества не учитывается;

7. Одним автомобилем, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки;

8. Одним мотоциклом, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры поддержки;

9. Одной единицей самоходной техники младше 5 лет (это тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной техники). Самоходные транспортные средства старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества;

10. Одним катером или моторной лодкой младше 5 лет. Маломерные суда старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества;

11. Сбережениями, годовой доход от процентов, по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России (т.е. в среднем это вклады на сумму — порядка 250 тыс. рублей).

12. Семьи с новыми (до 5 лет) мощными (свыше 250 л.с.) автомобилями не смогут получить пособие, за исключением тех случаев, когда речь идет о семье с 4 и более детьми, и это микроавтобус или иной автомобиль, в котором более 5 посадочных мест.

Важный момент - при расчете доходов действует «правило нулевого дохода». Средства, полученные семьей по социальному контракту, в доход не посчитают.

Заявление на пособие можно подать в личном кабинете портала Госуслуг, через МФЦ или лично на приеме в соцзащите вашего города. Из документов понадобятся:

1. Свидетельство о рождении всех детей.

2. Свидетельство о браке.

3. Свидетельство о разводе.

4. СНИЛС всех членов семьи.

5. Паспорт мамы и папы.

6. На портале Госуслуг необходим номер страхового полиса на каждого ребенка.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
семьи с детьмивыплата на детей от 3 до 7 летповышенный размер пособия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы уже получили повышение пособие?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Можно ли работать на огороде 13 мая в Ид аль-Фитр-2021? Покарает ли Всевышний?
    8:46:44 5/13/2021
    Можно ли работать на огороде 13 мая в Ид аль-Фитр-2021? Покарает ли Всевышний?
    Задыхающуюся 3-летнюю девочку спасли полицейские в Новосибирске. Подробности инцидента
    8:25:14 5/13/2021
    Задыхающуюся 3-летнюю девочку спасли полицейские в Новосибирске. Подробности инцидента
    Какой сегодня церковный праздник 13 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:38 5/13/2021
    Какой сегодня церковный праздник 13 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Поздравление с Днем охранно-конвойной службы МВД РФ на 13 мая для самых отважных
    8:02:36 5/13/2021
    Поздравление с Днем охранно-конвойной службы МВД РФ на 13 мая для самых отважных
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 мая 2021 в России и мире
    7:40:45 5/13/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 мая 2021 в России и мире
    БердскПогода на 13 мая в Бердске: народные приметы и почему сегодня нужно умыться снегом и подать милостыню
    6:30:42 5/13/2021
    Погода на 13 мая в Бердске: народные приметы и почему сегодня нужно умыться снегом и подать милостыню
    Поздравления для католиков на Вознесение Господне 13 мая 2021 года в стихах
    6:00:29 5/13/2021
    Поздравления для католиков на Вознесение Господне 13 мая 2021 года в стихах
    БердскДве сильнейших магнитных бури 13 мая 2021: как метеопатам пережить 6-дневный космический шторм
    5:50:34 5/13/2021
    Две сильнейших магнитных бури 13 мая 2021: как метеопатам пережить 6-дневный космический шторм
    Морские открытки с Днем Черноморского флота ВМФ России на 13 мая и короткие поздравления
    5:00:33 5/13/2021
    Морские открытки с Днем Черноморского флота ВМФ России на 13 мая и короткие поздравления
    Необычные места для свадьбы в Москве: что наиболее популярно?
    4:00:50 5/13/2021
    Необычные места для свадьбы в Москве: что наиболее популярно?