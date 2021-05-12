В Бердске ставят вакцину против коронавируса на площади Горького: Мобильный пункт будет работать 12,13 и 14 мая 2021
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В Бердске ставят вакцину против коронавируса на площади Горького: Мобильный пункт будет работать 12,13 и 14 мая 2021

1:03:505/12/2021Фото: мэрии Бердска
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В мобильном подпункте вакцинирования можно получить первый компонент вакцины "Спутник V", второй компонент вакцинируемый получит через 21 день в поликлинике по месту жительства.

В Бердске вновь работает мобильный пункт вакцинации
В Бердске вновь работает мобильный пункт вакцинации
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Около здания администрации у дома №9 по ул. Горького снова развернут мобильный подпункт вакцинирования от новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации Бердска.
Отмечается, что пункт будет работать 12, 13 и 14 мая с 9.00 до 15.00.

- На данный момент в мобильном подпункте вакцинирования можно получить первый компонент вакцины "Спутник V", второй компонент вакцинируемый получит через 21 день в поликлинике по месту жительства, - говорят представители мэрии сегодня, 12 мая.

Напомним, ч 5 мая в центре Бердска, на площади Горького, расположился мобильный пункт вакцинации от ковида. Санитарный автомобиль сразу же привлек внимание общественников. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» активист Наталья Слесарева, работавшие в мобильном пункте медики отказались предоставить жителям города документы, подтверждающие их квалификацию, равно как и копию приказа главврача Бердской ЦГБ, в соответствии с которым работают.

От пациентов требуется заполнить информированное согласие, а также иметь при себе паспорт, страховой полис и СНИЛС. Эту информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердила и главврач Алла Дробинская.

- Письмо об открытии мобильного пункта было направлено в минздрав Новосибирской области и управление Роспотребнадзора, администрацией города Бердска на оперативном штабе открытие тоже было согласовано. Такие мобильные пункты открываются в России во многих городах. Поэтому я не вижу никаких поводов для беспокойства для наших жителей, наоборот, это возможность пройти вакцинацию в более доступное время и в удобном месте, - считает Алла Николаевна.

По ее словам, перед вакцинацией пациентов осматривает фельдшер, а после прививки граждане еще полчаса находятся под наблюдением медиков в другом автомобиле. Также она подчеркнула, что вакцинация — добровольное мероприятие и против воли никто никаких уколов ставить не будет.

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