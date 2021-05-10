У Путина обнаружили хороший показатель антител после прививки от коронавируса
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У Путина обнаружили хороший показатель антител после прививки от коронавируса

8:06:165/10/2021Фото: Кремлин.ру
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Первый укол вакцины президент РФ получил 23 марта, второй компонент прививки ввели ему 14 апреля.

Первый компонент вакцины президент получил 23 марта, второй - 14 апреля
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Владимир Путин 10 мая сообщил о хороших показателях по антителам после прививки от коронавируса. По словам президента, это показали анализы, сделанные в воскресенье.

"Как раз 9-го взяли анализы (на антитела), и результат позитивный", - рассказал  глава государства (цитата по ТАСС).

Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности, отметил Путин: "Он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", первый укол вакцины президент РФ получил 23 марта, второй компонент прививки ввели ему 14 апреля. После вакцинации Путин утверждал, что чувствовал себя хорошо. Впрочем, по рекомендации враче отказался на несколько дней от физических нагрузок.

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прививкикоронавирусантитела вакцина
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