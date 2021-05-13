Сибиряк выиграл в лотерею квартиру в Новосибирске
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Сибиряк выиграл в лотерею квартиру в Новосибирске

1:19:185/13/2021Фото: pixabay.com
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За первые три месяца 2021 года появилось 5 победителей-клиентов Почты России, ставших лотерейными миллионерами.

Житель НСО выиграл в лотерею квартиру

Жителю Новосибирска крупно повезло – по итогам 441 тиража «Жилищной лотереи» он выиграл квартиру. Счастливый билет мужчина приобрел за 100 рублей в одном из почтовых отделений. Как отмечают организаторы лотереи, возможно обменять квартиру на денежный эквивалент – 1,6 млн рублей.

Напомним, в регионе за первый квартал 2021 года стали лотерейными миллионерами 5 клиентов почты России. А в 2020 году в отделениях почты России области было приобретено более 594 тысяч счастливых лотерейных билетов, общая сумма выигрышей которых составила более 82 млн рублей.

Купить тиражные и бестиражные лотерейные билеты можно в любом почтовом отделении Новосибирской области. Бестиражный билет можно проверить сразу же. В случае выигрыша, можно забрать сумму до 1000 рублей прямо на почте. Тиражные лотереи проходят один раз в неделю. Получить свой выигрыш до 10 000 рублей можно также в отделениях почтовой связи.

Добавим, с 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи.

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