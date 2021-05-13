Скандал на сессии депутатов Бердска попал на видео. Мэр Шестернин заявил об играх политического характера
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Скандал на сессии депутатов Бердска попал на видео. Мэр Шестернин заявил об играх политического характера

1:16:305/13/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой/Курьер. Среда. Бердск
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Новая схема нарезки избирательных округов вызвала споры в бердском депутатском корпусе. Исходя из новых данных, жители ул. Лунная, 2 должны будут голосовать за народных избранников в ДК "Родина". Раньше они ходили голосовать в школу №11, которая им более привычнее и ближе.

Депутат Елена Белова выступила с предложением по ул. Лунной повторно

Не поддержали депутата Елену Белову с вопросом об изменении границ избирательных округов участники горсовета на 47 сессии народных избранников в Бердске.

Напомним, что Елена Белова 25 февраля внесла поправку оставить дом №2 по ул. Лунной в составе территории ее избирательного округа. Свое предложение Елена Викторовна обусловила тем, что жителям Лунной, 2 придется пройти голосование в ДК "Родина", а не в школе №11 в которой они голосовали раньше и которая находится ближе к их дому.

Сегодня, 13 мая на 47 сессии депутатов с вопросом об изменении границ избирательных округов Елена Белова выступила повторно. Однако, большинство не решились ее поддержать. В воздухе царила атмосфера непонимания.

- В совет депутатов и на имя главы поступило обращение от жителей ул. Лунная, 2 с просьбой позволить им голосовать в школе №11, то есть там, где они привыкли всегда голосовать. По законодательству о количестве избирателей округа ровно меняются местами. Количество избирателей округа №22 будет такое же, как количество избирателей округа №21. Я знаю, что вы рассматривали данное предложение, но я, изучив законодательство считаю, что статья построена таким образом, что обязывает нашу избирательную комиссию в каких-то случаях четко и жестко принимать меры по изменению количества округов. При грамотном подходе избирательная комиссия будет смотреть на каком округе, например, люди ходили голосовать и какие дома хуже проголосовали. Я считаю, что при грамотном подходе необязательно надо будет смотреть численность. Будут делать анализ и смотреть как по удобности людям ходить и голосовать. Это нормально, ведь все должны работать на то, чтобы нашим жителям было хорошо, комфортно и удобно. Это моя позиция. Жителей нет, но они надеются что мы позволим им голосовать там, где они привыкли - в своем дворе,- заявила депутат Елена Белова.

Представитель бердской прокуратуры Юлия Золотарева прокомментировала, законно ли вынесенное предложение по ул. Лунной.

- Что касается внесения изменений в список избирателей, положение №67 ФЗ говорит о том, что список избирателей формируется сроком на 10 лет и депутаты обязаны внести изменения в список избирателей в случае, если меняется их количество. Это производится в процентном соотношении в зависимости от категории местности, где проживают избиратели. Закон предусматривает условия, при котором депутаты обязаны внести изменения в такой список. Закон не говорит, что иных случаев для внесения списка не предусмотрено. Из этого мы делаем вывод, что депутаты вправе по своему усмотрению, если это не нарушает прав граждан, внести изменения в такой список. Депутаты вправе это сделать в любой момент,- пояснила помощник прокурора Золотарева.

Содокладчиком Елены Беловой выступил депутат и член комитета по по бюджету, налоговой политике и землепользованию Константин Болтрукевич, однако он не поддержал предложение Елены Викторовны.

- Комитет рассмотрел данный проект. Могу сказать, что члены комитета не поддержали проект. От себя хочется добавить, что при подготовке новой схемы избирательных округов депутатами прорабатывалась, я считаю, что даже очень досконально вопросы и с избирательной комиссией, и с людьми. Я уверен, что была возможность внести эти изменения ранее. Более того, хочу заметить, что обращение о включении дома по ул. Лунная 2 в избирательный участок №21 подписало всего лишь 3 человека, а в этом доме более 140 квартир. Остальные все люди, по видимому, согласны, чтобы они оставались в том округе,- выступил содокладчик.

Алексей Осин будучи депутатом микрорайона возразил, что суждения людей не были услышаны.

- Вот вы говорите, что мнения были учтены. Я - депутат и наши округа граничат. Мы все говорили уже несколько раз и на комитетах, и на предыдущей сессии, что нужно учесть удобство жителей. Есть условия пандемии, когда люди боятся ходить. Очень много людей живут в этом доме. Они привыкли и им удобнее перейти дорогу и попасть в 11 школу. Не надо лукавить, что наше мнение было учтено. Мы были против. Мы за то, чтобы людям было удобно близко комфортно голосовать. Вот наша позиция,- высказался депутат Осин.

Замечание депутатам сделал глава администрации Евгений Шестернин.

- Я хочу напомнить и высказать свою позицию, что важно достаточно понять прежде, чем нажимать на кнопку. Это политическое или организационное? - произнес Евгений Шестернин.

- Организационное,- сказал с места депутат Николай Сычев.

- Если организационное, то это во благо людей. Если политическое, то это игры политического характера. Поймите, когда нажимаете кнопку, за что вы голосуете, - заметил глава администрации.

В результате в голосовании приняли участие 27 депутатов. Высказались "за" 11 депутатов. 4 человека воздержались. 11 были против. Решение не принято.

Депутат Андрей Ковальский оказался недоволен результатами голосования.

- Чем обосновано те кто против? Я не понимаю. Как так? Это что получается все-таки политический вопрос? Это ясно вот по этому голосованию,- резюмировал Андрей Ковальский.

Однако предположения депутата прекратили.

Напомним, что жители Бердска выразить свое мнение о народных избранниках и проголосовать жители смогут в сентябре. Тогда же пройдут и выборы депутатов в госдуму.

Большинство депутатов решили не поддерживать предложение Елены Викторовны

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