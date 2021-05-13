Босая старушка в одной ночнушке бредет по ул. Лунной в Бердске

Одинокая бабушка в ночнушке босиком бредет от дома в Микрорайон в сторону ДК "Родина", сообщают очевидцы читатели "Курьер. Среда. Бердск". Инцидент произошел сегодня, 13 мая около 16.00. Пока неизвестно, по какой причине старушка отправилась на прогулку в одиночестве и полураздетая.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что во время вечерней пробки 12 мая на Димитровскм мосту Новосибирска умер молодой водитель. Мужчине было всего лишь 24 года. В этой же пробке находилась бригада скорой помощи. Медики попытались спасти молодого новосибирца, но было слишком поздно.
Инцидент произошел около 19.30. Очевидцы происшествия рассказали в соцсетях очевидцы, что умер водитель Honda Odyssey. Он успел остановиться и попытался выйти из автомобиля.