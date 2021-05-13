Столото: в тираже 1388 «Русского лото» 16 мая 2021 джекпот 800 млн и 20 автомобилей

Как сделать выходной день ещё приятнее? Испытать удачу в «Русском лото». В ближайшем тираже вас ждут 20 автомобилей, Джекпот 800 000 000 рублей и множество денежных призов. В конце розыгрыша останется 3 бочонка ― победителей будет больше.
Не упускайте такие призы, запасайтесь билетами!
Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 15 мая.
Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 16 мая, в 8:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.
Денежный эквивалент автомобиля ― 600 000 рублей.
Источник: stoloto.ru