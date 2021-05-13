Заморозки до -3 надвигаются на Бердск и Новосибирск в мае 2021

В Западно-Сибирском гидрометцентре спрогнозировали резкое похолодание в ночь на 14 мая. Вечером 13 мая температура понемногу начнет опускаться с 19 до 13 градусов. Ночью может похолодать вплоть до заморозков. В некоторых районах области температура понизится до нуля и минус 3 градусов. Также ожидается ветер с порывами 4–15 метров в секунду.
В Новосибирске ночью ожидается 5-7 градусов тепла, днем температура поднимется до 19 градусов. Ветер поднимется до 11 метров в секунду. Ночью возможен небольшой дождь.
Ранее синоптики составили приблизительный прогноз на лето в Сибири в этом году. Жителей ждет прохладный июнь, засуха в июле, дожди в августе.
В центре погоды «Фобос» отметили, что лето в Новосибирске будет стабильным, со средней температурой воздуха +17 градусов.