Заморозки до -3 надвигаются на Бердск и Новосибирск в мае 2021
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Заморозки до -3 надвигаются на Бердск и Новосибирск в мае 2021

5:37:505/13/2021Фото: pixabay.com
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С вечера 13 мая температура снизится до 13 градусов. Ночью столбики термометров в некоторых районах опустятся до нуля и минус 3 градусов. Также ожидается ветер с порывами 4–15 метров в секунду.

Ожидается резкое похолодание в ночь на 14 мая

В Западно-Сибирском гидрометцентре спрогнозировали резкое похолодание в ночь на 14 мая. Вечером 13 мая температура понемногу начнет опускаться с 19 до 13 градусов. Ночью может похолодать вплоть до заморозков. В некоторых районах области температура понизится до нуля и минус 3 градусов. Также ожидается ветер с порывами 4–15 метров в секунду.

В Новосибирске ночью ожидается 5-7 градусов тепла, днем температура поднимется до 19 градусов. Ветер поднимется до 11 метров в секунду. Ночью возможен небольшой дождь.

Ранее синоптики составили приблизительный прогноз на лето в Сибири в этом году. Жителей ждет прохладный июнь, засуха в июле, дожди в августе.

В центре погоды «Фобос» отметили, что лето в Новосибирске будет стабильным, со средней температурой воздуха +17 градусов.

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